Роскачество проверило: наши футболки для спорта не хуже Adidas и Nike

Эксперты проверили мужские футболки российского и зарубежного производства для спорта и активных занятий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты проверили мужские футболки российского и зарубежного производства для спорта и активных занятий. Исследовали футболки Adidas, Reebok, Nike, Puma и другие зарубежные бренды. И наши Forvard, Putin team, Karosport и Profit. На момент закупки большинство иностранных спортивных брендов уже начали уходить из России, но их все еще можно купить в интернет-магазинах.

В лаборатории оценили воздухопроницаемость, влагоотдачу и скорость высыхания ткани, а также проверили, насколько окрас футболок устойчив к стирке, поту и трению. По итогам исследования Роскачества только четверть мужских спортивных футболок получили высшую оценку экспертов. И хотя все проверенные марки абсолютно безопасны, хорошо вентилируются, но все же есть замечания.

Радует, что среди получивших высшую оценку есть продукция, в том числе, произведенная в России: это футболки Forvard (Тверская область, г. Тверь), Putin team (Свердловская область, г. Екатеринбург) и Karosport (Калужская область, г. Обнинск). Они полностью соответствовали всем требованиям законодательства РФ. Из них наивысшую оценку получила продукция Karosport.

Также лучшими признаны футболки Asics и Outventure, New balance из Индонезии и Adidas из Камбоджи.

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Почему синтетика для спорта лучше хлопка

Как правило, футболки для спорта на 90-95% состоят из хлопка, а остальное — эластан, то есть синтетика. Почему же не чистый хлопок? Как объясняют, эксперты, во время занятий спортом волокна ткани активно впитывают влагу, но при этом слабо отводят ее от тела.

- Изделие из натуральных хлопковых волокон медленнее сохнет, быстрее может потерять внешний вид, - говорит Лилия Котельникова, начальник отдела исследований Роскачества. - Чтобы отвести влагу с тела, футболка должна не только быстро впитать влагу, но и вывести ее наружу. С этой задачей лучше справляется синтетика, а хлопок чересчур гигроскопичен: хорошо впитывает, но при этом удерживает ее в волокнах.

Кстати, единственный минус еще одной футболки отечественного производства именно в этом — она из чистого хлопка. Так что в случае со спортивной одеждой синтетика предпочтительнее хлопка. Почти все футболки, ставшие лидерами рейтинга, изготовлены либо из полиэфира (полиэстера) с эластаном, либо из стопроцентных полиэфирных волокон, отмечают в Роскачестве. Также обращайте внимание на плотность материала изделия: в более плотной футболке тело будет меньше «дышать».