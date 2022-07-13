«Жил был художник один»: Лепс накануне 60-летия перевоплотился в живописца

Григорий Лепс уже много лет увлекается живописью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс уже много лет увлекается живописью.

Более того, помимо редких полотен, в домашней коллекции певца уже около 150 старинных икон.

-У меня дома висит икона Спасителя 15 века, - рассказывал журналистам Григорий. - Я очень хотел купить эту икону. А потом мне ее подарили. Я, думаю, что вхожу в десятку крупнейших коллекционеров мира. По иконам точно. А может и в пятерочку…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 июля Григорий Лепс отпразднует 60-летие.

А накануне, 15 июля музыкант даст концерт в Лужниках.

В преддверии юбилея артист вместе с художником Григорием Гукасовым презентовал в Музее победы Арт-проект «Голос Пальцы». Выставка продлится до 25 августа. Посетители музея смогут увидеть авторские картины Григория Лепса. Сделаны они в стиле абстракционизма.

- Когда я увидел рисунки Григория Викторовича, стало понятно, что им не хватает только цвета. И этот цвет мы вдохнули с ним. Он скромничает, говоря, что большую часть сделал я. Без его пластических идей для меня было бы сложно окунуться в совершенно другое пространство. А так это был интересный опыт общения и сотворчества,-делится художник Григорий Гукасов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Во время моей работы на проекте «Голос» я часто брал листок бумаги и рисовал, рисовал пальцы, - вспоминает Григорий Лепс. - Один из таких рисунков я подарил господину Сергею Жилину, своему хорошему товарищу. Эта работа до сих пор висит у него в кабинете. Когда художник Григорий Гукасов увидел эту работу, родилась наша идея воссоздать этот рисунок на большом полотне в стилистике итальянского художника - сюрреалиста Альберто Савиньо. На мой взгляд, получилось интересно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Григорий Викторович, Карел Готт, Алла Пугачева, а теперь и вы пробуете себя в живописи. Почему музыкантов так влечёт к холсту? Это антистресс такой? - поинтересовался kp.ru у Лепса.

-Да, баловство все это, - лукаво улыбнулся Лепс. - Мы не можем быть профессионалами во всем. Это просто маленький всплеск эмоций, который больше не повторится. Так, по большому счету останется для смеха.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В ваших эскизах изначально не было красок. Почему?

- Да, краски уже добавлял мастер. Я делал только штрихи и пытался на языке мимики и жестов объяснить, что я увидел. То есть тут моего только десять процентов, все остальное - это работа настоящего художника.

-А дальше эти картины будут на аукционах представлены?

- Да, не, кому они нужны… (смеётся.).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время презентации Григорий в ответ на шуточное предложение художника, мол, отметим экспозицию напитками покрепче засмеялся : «Не, я завязал!»

Завершился у артиста и контракт с его подопечным по шоу «Голос» Александром Панайотовым.

- Но все равно мы рядом. Будем помогать. У Саши есть и свои песни хорошие. Правда у нас ещё есть несколько задумок, которые мы все-таки доделаем, - рассказал «акулам пера» Григорий Лепс.

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