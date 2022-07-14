Самый престижный европейский курорт стал самым криминальным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В разгар туристического сезона путешественников, направляющихся в Европу, предупреждают – будьте бдительны, ведь летом туда съезжаются не только обеспеченные люди, но и мошенники.

В Европе составили рейтинг курортных городов, где в период отпусков фиксируется всплеск преступности. Лидером стал Сен-Тропе, расположенный на французском Лазурном берегу, сообщает Le Point.

Чтобы составить рейтинг, полицейские проанализировали показатели преступности во всех приморских районах с населением менее 100 тысяч человек. Также стражи порядка учли населенные пункты, в которых располагаются отели категорий от 3 звезд и выше. И они пришли к выводу, что на 1000 жителей Сен-Тропе в 2021 году было зарегистрировано рекордные 74,3 случая грабежей и 16,6 случаев угона транспортных средств.

- Каждое лето количество людей в Сен-Тропе увеличивается в восемь раз, что приводит к резкому росту преступности, - говорится в официальном отчете полицейских.

В прошлом году муниципальные власти выделили 5,3 миллионов евро на обеспечение безопасности как своих жителей, так и туристов. Стражи порядка просят не оставлять ключи и ценные вещи в автомобилях, закрывать двери номеров отелей и не держать ворота вилл открытыми ночью. Особую бдительность просят соблюдать на пляже, ведь и именно там чаще всего воруют мобильные телефоны, наручные часы, обувь и сумки.

Также одним из самых криминальных городов назвали Марсель, где на преступления горожан и гастролеров толкает низкий финансовый доход и активная деятельность криминальных группировок, борющихся за контроль над территориями.