«За долг в 30 тысяч рублей»: Убийца сотрудницы микрофинансовой организации во всем признался

Сотрудницу микрофинансовой организации застрелили вечером в воскресенье, когда она находилась в офисе одна. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стали известны новые детали убийства сотрудницы микрофинансовой организации у Павелецкого вокзала в Москве. Напомним, женщину застрелили вечером в воскресенье, когда она находилась в офисе одна. Мужчина в медицинской маске с порога несколько раз выстрелил в нее из пистолета с глушителем, затем меньше минуты шарился по шкафам и ушел, ничего не взяв.

Версия о попытке ограбления сразу отпала - загадочный киллер в сейф не полез. Было также предположение, что неизвестного наняли, чтобы вынести из помещения некие документы, именно их он искал в шкафу. Эксперты также отмечали, что убийца действовал максимально хладнокровно - даже не стал вступать в разговор с женщиной, стрелял в упор, затем обшарил шкаф без особой суеты. Стрелял из пистолета с глушителем. Профессионал?

Вечером в среду, спустя трое суток, неизвестного мужчину, которого запечатлели камеры видеонаблюдения, задержали на съемной квартире в Балашихе. Он заявил, что работает грузчиком на складе, а женщину убил - практически по личным мотивам.

- Она мне выдала кредит, который я не смог погасить, - заявил 46-летний уроженец Ульяновска Дмитрий Перевозчиков.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, несколько дней назад Перевозчиков взял в той же микрофинансовой фирме 30 тысяч рублей. 11 тысяч сумел вернуть, 19 остался должен.

- По его словам, он недавно потерял работу и якобы понял, что не сможет отдать долг, - говорит источник. - Поэтому явился в офис, чтобы «вычеркнуть из базы данные о своем долге». Но уже убив женщину внезапно понял, что не имеет никакого представления, как это сделать. Поэтому убежал.

Кстати, на допросе Перевозчиков заявил, что перед этим крепко выпил. (То, что на видео выглядело как хладнокровие, на самом деле было замедленной реакцией из-за алкоголя?)

- Где он взял оружие?

- Перевозчиков говорит, что когда-то купил охолощенный пистолет, а потом вручную сделал из него боевое оружие. Сам же произвел глушитель. Эта информация будет проверяться.

- В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину и пояснил следователю, что мотивом послужило его желание завладеть денежными средствами фирмы, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - По месту его жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты рюкзак и одежда, в которой фигурант находился в момент совершения преступления. Также обнаружено и изъято орудие преступления.

Дмитрию Перевозчикову предъявлено обвинение по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».