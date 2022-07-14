Сбить проценты: выгодно ли сейчас брать ипотеку

На последнем заседании регулятор опустил ключевую ставку до 9,5%, с которых увеличил более чем в два раза в феврале на экстренно заседании совета директоров. Застройщики надеются на скорейшее восстановление рынка. В Москве и регионах поддержку оказывают государственные программы, в том числе вновь запущенные, как для специалистов в сфере IT.

Мартовский спрос

Еще в марте, пожалуй, единственный банком, который продолжал выдавать ипотеку на докризисных условиях, оставался Сбер. В начале весны после повышения Банком России ключевой ставки до 20% банки повысили базовые ставки по продуктам, а кто-то и вовсе резко пересмотрел условия по жилищным кредитам и заморозил на какое-то время выдачу льготной ипотеки.

По словам Андрея Бархоты, эксперта банковского рынка, «зеленому банку» было некуда деваться, так как даже после повышения «базы» все госпрограммы оставались доступны россиянам по под минимальный процент. «Сбербанк в своей кредитной политике всегда стремился соблюдать баланс между рыночными и государственными программами кредитования населения. Перекос в ту или иную сторону мог повлечь снижение доходности или потерю рыночной доли. В условиях роста неопределённости в части финансового положения домохозяйств без полной остановки кредитования это было, пожалуй, самым компромиссным решением. Но маржа и так при оформлении таких кредитов - по низким ставкам - была нулевая, но зато большее количество граждан успели взять ипотеку», - считает эксперт.

При этом у Сбербанка в марте наблюдался рост спроса на ипотеку. «В Сбере рассказали, что в марте выдали жилищных кредитов на 357 млрд рублей. Из них на долю тех кредитов, которые банк все-таки вынужден был оформлять по новым условиям, пришлось всего около 2%. Всего в период пиковых процентных ставок на рынке объем выдачи по заявкам марта составил почти 17,9 млрд рублей. С января по июнь Сбер выдал всего кредитов на сумму свыше 1 трлн рублей», - сообщает «Прайм».

По информации агентства экономической информации клиентам, которым банку пришлось отклонить заявки по истечении срока действия, были возвращены в работу позднее, когда ситуация стала более стабильной. «Тем клиентам, которые подали заявки в период высоких ставок, при одобрении банк снизил изначальную ставку в рамках общего снижения по банку после ключевой», - пишет «Прайм».

По мнению экспертов, вся ситуация на рынке ипотеки в марте помогла гражданам принять верное решение в моменте: кому-то пойти на сделку, кому-то взять паузу. «В марте было важно принять решение вовремя, так как не только ставки начали меняться, но и застройщики повышали цены. Поэтому тем, кто успел приобрести в марте недвижимость, можно сказать, повезло. Апрель-май были тяжелыми и желающих купить быть не так много», - говорит Яна Кадомцева, директор по продажам компании Полис Групп.

Банки как и весь остальной бизнес минимизирует свои риски, косвенно это, конечно, влияло на принятие решений со стороны клиентов, если бы поднятие ставок произошло быстрее, то возможно банки потеряли бы часть своего клиентского портфеля. Возможно, неопределенность на рынке влияла на инертность в принятии решений, заметил Михаил Баденко, заместитель директора по маркетингу Группы компаний «Монолит».

Ставки на уменьшение

Она полагает, что сейчас ситуация выровнялась, банки увеличили сроки одобрения, у людей есть время подумать. Но при этом, готовые купить - откладывать не хотят, так как понимают, что изменения могут наступить в любой момент, как показали последние несколько месяцев.

Как мы уже сказали, в июне ЦБ РБ снизил «ключ» до 9,5%, за ним последовали и игроки ипотечного рынка. «В июне наблюдалось постепенное восстановление спроса на ипотеку. Так, по данным Frank RG, за первый месяц лета в целом по РФ было выдано порядка 69 тыс. жилищных кредитов на 251,4 млрд рублей. Относительно мая прирост суммы займов составил 78,5%. Вполне возможно, что такой тренд продолжится и в июле-августе», - рассказывает Дмитрий Веселков, директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум».

При этом по его словам, программы с господдержкой – главный драйвер ипотечного спроса. В мае доля госпрограмм в общем объеме выданных жилищных кредитов составляла порядка 72%, тогда как в апреле – всего 42,6%. Полагаю, что по итогам июня и июля данный показатель вряд ли будет ниже, чем в первый летний месяц. Основная причина такой динамики – изменение условий ипотечных программ. В конце апреля льготную и семейную ипотеку разрешили сочетать с рыночными условиями, одновременно увеличив лимит кредита по ним до 30 млн рублей, а в начале июля вырос и максимальный размер кредита по IT-ипотеке.

Игорь Моргачёв, руководитель направления по взаимодействию с банками ГК «Первый Трест» из Башкортостана рассказывает, что в июле компания фиксирует рост интереса к покупке недвижимости. Количество заявок почти вернулось к февральским показателям. Конечно, большое влияние на рынок оказало снижение ставок по ипотечным программам с государственным субсидированием.

«Ипотека занимает 90% от общего объема продаж, в настоящее время государство активно старается поддержать клиентов-ипотечников и строительные компании. Снижение ставки по ипотеке с господдержкой послужило действенным средством стимулирования и добавило гибкости в разработке новых предложений застройщиков», - говорит руководитель ипотечного отдела «ЮгСтройИмпериал» Шакова Гульсина.

Лилия Алексашина, руководитель отдела ипотеки ГК «Лидер Групп», отмечает, что количество ипотечных заявок в компании за последний месяц увеличилось на 25-30% и тенденция к росту пока уверенно сохраняется. «О более-менее устойчивых цифрах можно будет говорить в конце лета, так как многим покупателям, планирующим приобретение жилья с привлечением кредита, необходимо время, чтобы все хорошо взвесить», - резюмировала эксперт.