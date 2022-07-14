Минобороны России: за сутки в Донбассе уничтожено до 1000 военнослужащих Украины

Минувшие сутки Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции на Украине привели противника к колоссальным потерям.

Минувшие сутки Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции на Украине привели противника к колоссальным потерям.

«Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики, поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до 1000 личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники», - сообщил на прошедшем брифинге Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками.

«В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено», - уточнил Конашенков.

В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Там уничтожено 30 националистов, еще 37 ранено.

«Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-ом националистическом формировании «Кракен» более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Продолжаются высокоточные удары по военным объектам на территории Украины. Так, днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артбригады ВСУ.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Солидарна, Татьяновки Донецкой Народной Республики и Николаева , хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21-ом районе.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаева Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232-х районах», - перечислил Конашенков ликвидированные цели.

Истребителями ВСК России сбили в небе Донбасса Су-24 и МиГ-29, что попались над Славянском и Троицким Донецкой Народной Республики. А российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

249 - самолетов.

137 - вертолетов.

1534 - беспилотных летательных аппарата.

354 - зенитных ракетных комплекса,

4050 - танков и других боевых бронированных машин.

744 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3145 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4292 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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