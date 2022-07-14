Новые законы, подписанные Путиным 14 июля 2022: переход на сторону врага, тюрьма за езду без прав и соцсети для госорганов

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг Владимир Путин подписал сразу 25 новых законов. Многие из них, без преуменьшения, эпохальные. Чего стоит возрождение пионерии под брендом «Большой перемены» или реформирование Пенсионного фонда. Коротко рассказываем о главных нововведениях:

ГОСИЗМЕНА

Теперь госизменой считается переход на сторону врага или служба в армии (иностранной организации), которая противостоит России в «вооруженном конфликте». За это можно сесть от 12 до 20 лет и заплатить штраф до 500 тысяч рублей.

Такая же ответственность за финансирование или помощь всем (странам, организациям), кто работает против безопасности нашей страны.

ИНОАГЕНТЫ

Путин свел воедино все законы об иноагентах. Теперь метку может получить кто угодно: физлицо, компания, организация без образования физлица. Причины могут быть самыми разными: за иностранную поддержку (не обязательно деньгами), за политическую деятельность против безопасности России, переводы из-за рубежа (хоть из Белоруссии). Теперь иноагенты не смогут ни преподавать, ни в закупках участвовать, ни получать господдержку, ни организовывать публичные мероприятия. Но защита традиционный ценностей, спорт или охрана экологии политической деятельностью не считаются.

ЕЗДА БЕЗ ПРАВ

Ужесточена ответственность за повторную езду без прав. Если уголовки не было, то за это светит штраф в 100 тысяч рублей или 200 часов обязательных работ. Если лишенный прав за рулем совершил преступление, то ему может светить уже до двух лет тюрьмы.

НОВАЯ ПИОНЕРИЯ

Детско-юношеская организация называется «Большая перемена». В нее может записаться каждый школьник, но никакой обязаловки, как с пионерией, не будет. Зато идеология сохранилась: помощь государственной политике, участие в воспитании, мировоззрение на основе традиционных ценностей. Взрослые тоже смогут вступить, но как вожатые или наставники. Ожидается, что «Большая перемена» реально заработает уже с 1 сентября.

СОЦСЕТИ

Все Госорганы обязаны завести свои странички в соцсетях. Там надо размещать новости о своей работе. Оставят чиновники комментарии или закроют, мы не знаем. В законе об этом ничего не сказано.

ИКРА

Теперь с Камчатки самолетом нельзя вывезти больше 10 кило красной икры.

ШТРАФ ЗА НЕПРИЗЕМЛЕНИЕ

Для зарубежных IT-компаний, которые не откроют в России полноценные представительства, теперь предусмотрены оборотные штрафы. То есть, не фиксированные, а зависящие от размера выручки.

За первое предупреждение - от 1/15 до 1/10 выручки, но не менее 6 млн. рублей. За повторное нарушение - от 1/10 до 1/5 и не менее 10 млн. рублей.

С ДОПУСКОМ К ТАЙНЕ БЕЗ ЗАГРАНИЦЫ

Если у человека есть (или был) доступ к гостайне и для него ограничен выезд за границу, а он взял и уехал из России, то за это теперь дают до 7 лет тюрьмы.

ПРИЗЫВЫ ПРОТИВ РОССИИ

За публичные призывы к деятельности против безопасности нашей страны положен штраф в 100-500 тысяч рублей или 2-4 года колонии.

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