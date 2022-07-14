Бюст легендарному комдиву Ивану Панфилову открыт в Талдыкоргане

Фото: пресс-служба Волоколамского городского округа

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, начальник алматинского филиала Государственного военно-исторического музея, внучка прославленного полководца Алуа Байкадамова и глава городского округа Волоколамск Московской области Михаил Сылка, приглашённый в Казахстан на церемонию открытия.

Фото: пресс-служба Волоколамского городского округа

«Для нескольких поколений военнослужащих казахстанской армии Иван Васильевич Панфилов остаётся легендой, примером стойкости, мужества и беззаветной преданности Родине», – подчеркнул масштаб его личности заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

Событие приурочили к памятной дате – 12 июля 1941 года была сформирована легендарная 316-я стрелковая дивизия, получившая в народе название «Панфиловской».

Фото: пресс-служба Волоколамского городского округа

Внучка Панфилова Алуа Байкадамова организовала на территории воинской части выездную выставку, посвящённую легендарной дивизии.

Волоколамск тоже внёс свой вклад в чествование героя. Глава округа Михаил Сылка отметил: «С особым чувством побывал на земле, где была сформирована 316-стрелковая дивизия, которая отважно, ценою своих жизней защищала нашу Родину. На церемонию открытия бюста мы привезли с волоколамской земли капсулу с того самого места, где погиб Иван Васильевич Панфилов. Капсула останется на территории войсковой части, как напоминание о бессмертном подвиге героя!»

Фото: пресс-служба Волоколамского городского округа

Одному из лучших подразделений Вооружённых сил Казахстана –войсковой части 18404, с честью представляющих страну как в учениях, проводимых в формате ОДКБ, так и других различных мероприятиях боевой подготовки, присвоено имя Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора Панфилова Ивана Васильевича. Десантно-штурмовая бригада по праву носит его имя. Ведь именно здесь летом 1941 года была сформирована легендарная 316-я Панфиловская ордена Красного Знамени стрелковая дивизия.

Фото: пресс-служба Волоколамского городского округа

«Сегодняшний день, несомненно, останется в истории. Благодарю Министерство обороны и всех, кто принимал участие в создании бюста», – выразила признательность организаторам мероприятия Алуа Байкадамова.

Участники церемонии почтили память прославленного полководца и бойцов «Панфиловской дивизии», возложили цветы к бюсту Ивана Панфилова, выразив искреннюю признательность герою, оставившему яркий след в отечественной истории.