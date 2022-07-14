Тульская область начала восстанавливать Мариуполь

Владимир Путин встретился к тульским губернатором Алексеем Дюминым. Президент выяснил, как выполняются поручения с прошлой встречи. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретился к тульским губернатором Алексеем Дюминым. Президент выяснил, как выполняются поручения с прошлой встречи.

- Мы с вами в прошлый раз говорили и о проблемах здравоохранения, кадрового обеспечения системы здравоохранения. Аварийное жилье – достаточно высокий пока ещё процент, - перечислил глава страны.

Губернатор в ответ рассказал, что создал в области отдельный центр по найму врачей. Новым докторам теперь единовременно доплачивают 650 тысяч рублей, фельдшерам — по 450 тысяч рублей.

186 муниципальных квартир зарезервировали под служебное жилье медиков. Большинство из них уже занято.

Еще область участвует в восстановлении освобожденных украинских территорий.

- Мы подписали соглашение с ДНР, передовая группа уже работает в Мариуполе. Выявили основные точки, которые надо привести в порядок к отопительному сезону: многоквартирные дома, школы, детский сад и ряд других объектов, где уже наши коллеги работают, - рассказал Дюмин.

При этом, области нужны деньги федерального бюджета, чтобы закончить собственную программу расселения аварийного жилья.

- После завершения действующей программы остается еще 270 тысяч квадратных метров, которые предстоит расселить. Здесь мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с правительством и на вашу личную поддержку, - попросил губернатор.

Но вообще в Тульской области со строительством все неплохо. В прошлом году ввели 800 тысяч "квадратов" жилья - это рекорд последнего десятилетия.