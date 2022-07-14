Ударили в Виннице в Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков Фото: REUTERS

Утром четверга по центру Винницы прилетели несколько крылатых ракет. Как водится, не успела осесть пыль, как в Киеве тут же заявили о российском ударе по гражданским объектам, погибших и раненых среди мирного населения. Ракетную атаку назвали "террористической" и потребовали "привлечь виновных". Ракетный удар по Виннице уже начали сравнивать с "Трагедией в Буче". Правда, произошедшее в Буче было явной постановочной провокацией, что уже доказано, а удар по центру Винницы был настоящим. По сведениям украинской стороны, за медицинской помощью обратились 90 человек, 20 - погибли, и часть из них гражданские, которых находились в момент удара на площади.

После того, как стало ясно, что истерику на Украине после ракетного удара по Виннице разгоняют специально, Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Телеграм-канале: "Спросила у Министерства обороны, куда ударили в Виннице?" Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков".

Дом офицеров, дорогие мои, он даже в мирное время не самый гражданский объект, если честно. Там в мирные выходные обычно проходят танцульки для девушек и военных, но это культурное учреждение все-таки принадлежит армии. Там есть и технические возможности, о которых публике на дискотеке знать не только не интересно, но и не положено. Что уж тогда говорить про время военное. В Доме офицеров обычно располагаются штабы разных частей, он может быть использован как сборный пункт при мобилизации, пункт дислокации воинской части. И нечему удивляться, что ракеты попали именно в него.

Другое дело, что буквально в 200 метрах от Дома офицеров действительно находятся военкомат, торговый дом, диагностический центр и роддом. И торговый центр, например, также пострадали. Но – очень важный момент – на площади, где, в основном досталось гражданским, нет ни одной воронки. В отличие от Дома офицеров, у которого буквально проломлена крыша сверху. То есть, ракета явно влетела точно по адресу. При этом, как утверждают местные власти и военные в Виннице, украинская ПВО сбила то ли одну, то ли две прилетевшие ракеты. Причем, фактически, как раз над площадью. Куда, с большой вероятностью, и упали и обломки. В результате этого падения и могли пострадать стоявшие на площади автомобили. И большая часть гражданских получили свои ранения как раз от этого.

Фото от Министерства обороны

Это не я тут додумываю, и не Минобороны России сообщает. Это все сведения из украинских Телеграм-каналов, которые не замечены в критическом отношении к своей украинской власти. Но вот дальше они не идут в своих рассказах и логику не подключают, чтобы объяснить, почему все произошло именно так, а не иначе.

А дело все в том, о чем и Минобороны России, и различные военные эксперты говорили уже не раз. ВСУ размещают свои подразделения не просто в городской черте, а среди жилых массивов. Уже не раз и не два просроченные украинские ракеты ПВО сходили с курса и били по жилым домам при взлете – такое было и в Киеве, и в Харькове, и в других городах. В случае с размещением средств ПВО в центре города не стоит удивляться, что если зенитная ракета сбивает ракету противника над городом, то и обломки падают на этот самый город, часто прямо на то место, надо которым ее сбили. Если бы ПВО прикрывала город на подступах, то сбитая ракета упала бы, где-нибудь там. Но ВСУ прекрасно понимают, что лишенные защиты городских кварталов подразделения ПВО сами станут мишенью, а потому, успокаивая себя соображениями о допустимых "сопутствующих потерях", украинское командование не намерено ничего менять в своей тактике.

Более того, Киев такая ситуация даже устраивает. Как пишет очень осведомленный и весьма информированный (в чем уже не раз доводилось убеждаться) близкий к администрации Зеленского украинский Телеграм-канал Резидент, "наш источник рассказал, что Офис Президента после трагедии в Виннице будет добиваться от Запада предоставления Украине современных систем ПВО".

Предотвратить обстрелы это вряд ли поможет, даже в Киеве сидят не такие дураки, чтобы не понимать этого. Но главное для штаба незалежной – получить максимум вооружений. На фоне такой задачи потери украинской стороны, в том числе мирных жителей, для них не просто не важны, а даже помогают добиться желаемого. Создают «картинку» для Запада.

Право слово, трудно не согласиться с тем, что мирным украинцам в ходе этих боевых действий в России сочувствуют больше, чем по ту сторону фронта. Ведь для нас они жертвы, а для той стороны – исключительно инструмент торга.

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