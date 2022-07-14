Ударили в Виннице в Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков Фото: REUTERS

Утром четверга по центру Винницы прилетели несколько, как говорят, российских крылатых ракет, запущенных, опять же, как сообщают на Украине, из района Черного моря. Как водится, не успели осесть пыль от взрывов, как в Киеве тут же заявили о российском ударе по гражданским объектам, погибших и раненых среди мирного населения. Ракетную атаку назвали террористической и потребовали "привлечь виновных". Удар по Виннице уже начали сравнивать с "Трагедией в Буче". Правда, произошедшее в Буче было явной постановочной провокацией, что уже доказано, а удар по центру города в Виннице был настоящим. По сведениям украинской стороны, за медицинской помощью обратились 90 человек, порядка 50-ти из них получили тяжелые ранения. Еще 20 человек погибли, и часть из них действительно гражданские, которых находились в момент удара на площади. Как сообщают из Киева, разбор завалов не месте удара продолжается и сейчас.

После того, как стало ясно, что истерику на Украине разгоняют специально, Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Телеграм-канале: "Спросила у Министерства обороны, куда ударили в Виннице?" Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков".

Дом офицеров, дорогие мои, он даже в мирное время не самый гражданский объект, если честно. Там в мирные выходные обычно проходят танцульки для не самых востребованных и популярных у мужского пола девушек и голодных военных, но это культурное учреждение все-таки принадлежит армии. Там есть и некоторые технические возможности, о которых публике на дискотеке знать не только не интересно, но и не положено. Что уж тогда говорить про время военное. В Доме офицеров обычно располагаются штабы различных частей, он может быть использован как сборный пункт при мобилизации, пункт дислокации воинской части. И нечему удивляться, что русские ракеты попали именно в него.

Другое дело, что буквально в 200 метрах от Дома офицеров действительно находятся роддом, ТРЦ, рядом какой-то диагностический центр и военкомат. И какие-то здания из них также пострадали. Но – очень важный момент – на площади, где, в основном пострадали гражданские, нет ни одной воронки от ракет. В отличие от Дома офицеров, который буквально проломлен сверху. При этом, как утверждают местные власти и представители ВСУ в Виннице, украинская ПВО сбила то ли одну, то ли две прилетевшие ракеты. Причем, фактически, как раз над площадью. Куда, с большой вероятностью, и упали и обломки русской ракеты и украинских зенитных ракет. В результате этого падения начались пожары и взрывы стоявших на площади автомобилей. И большая часть гражданских получили свои ранения как раз от взрывов этих автомобилей.

Это не я тут додумываю, и не Минобороны России сообщает, это все сведения из украинских Телеграм-каналов, которые не замечены в критическом отношении к своей украинской власти. Но вот дальше они не идут в своих рассказах и логику не подключают, чтобы объяснить, почему все произошло именно так, а не иначе.

А дело все в том, о чем и Минобороны России, и различные военные эксперты говорили уже не раз. ВСУ размещают свои подразделения не просто в городской черте, а среди жилых массивов. Уже не раз и не два просроченные украинские ракеты ПВО сходили с курса и били по жилым домам при взлете – такое было и в Киеве, и в Харькове, и в других городах. В случае с размещением средств ПВО в центре города не стоит удивляться, что если зенитная ракета взлетает из центра города, сбивает ракету противника над городом, то и обломки, и боевая часть ракеты противника падают на этот самый город, зачастую прямо на то место, надо которым ее сбили. Если бы ПВО прикрывала город на подступах к нему, то сбитая ракета упала бы, в худшем случае, где-нибудь на окраине. Но ВСУ прекрасно понимают, что лишенные защиты городских кварталов подразделения ПВО сами станут первой мишенью, а потому, успокаивая себя соображениями о допустимых "сопутствующих потерях", украинское командование не намерено ничего менять в своей тактике.

Более того, Киев такая ситуация даже устраивает. Как пишет очень осведомленный и весьма информированный (в чем уже не раз доводилось убеждаться) близкий к администрации Зеленского украинский Телеграм-канал Резидент, "наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента после трагедии в Виннице будет добиваться от Запада предоставления Украине современных систем ПВО".

Предотвратить обстрелы это вряд ли поможет, даже в Киеве сидят не такие дураки, чтобы не понимать этого. Но главное для штаба незалежной – получить максимум вооружений, чтобы нанести максимальный ущерб России. На фоне такой задачи потери украинской стороны, в том числе мирных жителей, для них совершенно не важны.

Право слово, трудно не согласиться с тем, что мирным украинцам в ходе этих боевых действий в России сочувствуют больше, чем по ту сторону фронта. Ведь для нас они жертвы, а для той стороны – исключительно инструмент торга.