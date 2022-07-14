Что изменилось в "Современнике" после отставки Виктора Рыжакова

В театре сформировали художественный совет во главе с артистом Владиславом Ветровым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конец сезона в театре «Современник» прошел как будто бы под знаком перемен. Вместо отправленного в отставку Виктора Рыжакова сформировали художественный совет во главе с артистом Владиславом Ветровым. Как мы поняли, неожиданно даже для самого Ветрова. Летом он плотно занят на съемках. Когда соберется худсовет, и что он из себя представляет, Ветров не знает. В худсовет кроме него вошли Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина.

По какому принципу и кто выбирал именно этот состав, трудно сказать. Например, 83-летняя Людмила Крылова. Она служит в «Современнике» более 60 лет и помнит, как было «еще при Олеге Ефремове». После ухода Ефремова во МХАТ "Современником" руководил как раз художественный совет. Крылова должна знать, как это было. Видимо, такой логикой руководствовались. Мы позвонили Людмиле Ивановне.

- Не могу говорить – до свидания, - Крылова вообще не поняла, о чем ее спрашивают. В отличие от Ветрова, она не снимается. Проводит время на даче в Миловидово. Приезжает в театр только на свои спектакли. Судя по ее реакции ни сном, ни духом ни о каком худсовете, тем более о том, что в нем состоит. Пока это структура выглядит очень странно.

- У нас прошло собрание, на котором Виктор Рыжаков представили нового директора Юрия Кравца и попрощался с коллективом, - рассказала нам актриса «Современника» Таисия Михолап. – На собрании худсовет мы не выбирали. Просто пришло сообщение (на телефон), что теперь он у нас имеется.

В театре говорят, что несмотря на громкие отставки и назначения, на самом деле, все осталось по-прежнему, все на своих местах. Рыжаков работает, - он репетирует "Грозу". До этого полгода готовил с артистами этюды к будущему спектаклю.

Театр работает до 3 августа. Играет спектакли текущего репертуара. Зрители хорошо принимают. На ближайшие даты - несколько аншлагов, билетов в кассах нет. В планах - две премьеры. Режиссер Марат Гацалов ставит спектакль «Август: графство Осейдж» (в нем заняты: Марина Неелова, Таисия Михолап, Алена Бабенко, Виктория Толстоганова, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич…). Сейчас проходят читки. Запланирована постановка «Филумены Мартурано» с Мариной Фиоктистовой и Ильей Древновым.

- Когда не стало Галины Борисовны Волчек, это был шок для всех. Когда сразу после ее ухода назначили худруком Виктора Рыжакова, тоже был шок. Его недавняя отставка была неожиданной. Но это точно не шок. Да и видим мы его в театре постоянно, почти каждый день, - сказал наш источник.