«Без границ»: Новый международный фестиваль в России пройдет в цирке, основанном итальянцем, и соберет артистов более 20 стран мира

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков (в центре) рассказал о запуске самого масштабного циркового фестиваля. Его ведущим станет Эдгард Запашный. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Фестиваль станет самым масштабным проектом отечественного циркового искусства и пройдет в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, которому в этом году исполняется 145 лет со дня основания.

«Символично, что наш новый фестиваль циркового искусства пройдет в культурной столице нашей страны и в цирке, который по иронии судьбы организовал итальянец Гаэтано Чинизелли. И мы будем рады видеть в нашем цирке представителей самых разных стран», – рассказал Сергей Беляков.

Решение об учреждении фестиваля в России было принято после того, как организаторы престижного циркового форума в Монте-Карло отозвали приглашение российских артистов к участию в юбилейном, 45-м фестивале циркового искусства. По словам Белякова подготовку к нему артисты вели на протяжении нескольких лет.

«Бесспорно, первой эмоцией было разочарование. Но длилось оно минут 15, не больше. Потому что тут же позвонила министр культуры РФ Ольга Любимова и предложила идею провести фестиваль на нашей площадке. Ее реакция была мгновенной. Решение приняли в тот же день», – подчеркнул глава Росгосцирка.

Более 100 стран прислали заявки на участие в международном фестивале. Среди них Беляковым названы Италия, Франция, Польша, Молдова, Казахстан, США, Испания, Мексика, Венгрия, Китай. Отобраны будут 20-24 номера.

В состав жюри фестиваля войдут: заместитель гендиректора Большого Московского цирка Татьяна Запашная, цирковой продюсер Гия Эрадзе, гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, генеральный директор Столичного цирка в Будапеште (Венгрия) Петер Фекете, президент Международного циркового фестиваля Сан-Поль-Ледакс (Франция) Брюно Лалой и другие.

Ведущим мероприятия станет Эдгард Запашный.