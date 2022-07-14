«Санкций не боюсь!»: Ален Делон собрался в Крым

Актер Павел Баршак провел мастер-классы для «артековцев»

В Артеке отгремел ежегодный международный детский кинофестиваль «Алые паруса имени Василия Семёновича Ланового», который после ухода легенды возглавил Андрей Соколов. Ну и конечно же, в верховном ареопаге киносмотра по-прежнему его основатель Ирина Громова.

В этом году приветствие участникам и организаторам направил Президент России Владимир Владимирович Путин.

«Отрадно, что Международный детский центр «Артек» вновь тепло и радушно встречает многочисленных гостей, дарит ребятам прекрасную возможность встретиться с известными режиссерами, актерами, художниками, организаторами кинопроизводства, выслушать их советы и рекомендации, поучиться мастерству. И, конечно, «Алые паруса» – это всегда яркая стартовая площадка для смелых творческих экспериментов юных артековцев», – говорится в приветственной телеграмме главы государства.

Звезды советского кино Николай Денисов, Наталья Гвоздикова и Юрий Чернов

Владимир Путин также выразил уверенность, что «образовательный, просветительский проект и впредь будет помогать талантливой молодежи в профессиональном и личностном становлении, в реализации их способностей, а главное – на примере выдающихся достижений отечественного кинематографа содействовать формированию у ребят уважения к родной истории и культуре».

К слову, в этом году в «Артеке» собралась международная смена: тут отдыхает 3300 школьников из всех российских регионов, а также из Донецкой и Луганской народных республик, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

И вслед за ними на Крымской земле высадился звездный десант любимых артистов, продюсеров, режиссёров, известных персон: Андрей Соколов, Ирина Громова (основатель фестиваля), Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Юрий Чернов, Вадим Колганов, Любовь Руденко, Михаил Мамаев, Аристарх Венес, Александр Тютрюмов, Олег Каменщиков, Иван Жвакин, Анастасия Денисова, Тимур Ефременков, Галина Бокашевская, Влад Дунаев, Николай Денисов, Василий Мищенко, Татьяна Судец, Михаил Дорожкин, Чермен Хадиков, Владислав Шкляев-Корсунский, Павел Сборщиков, Павел Баршак, Денис Бондарков, Вячеслав Морозов, Татьяна Рыбинец, Александр Ряполов, Милана Копчина, Павел Астахови многие другие.

Как оказалось, на фестивале в этом году ждали и легенду кино Алена Делона.

Артист поделился в кулуарной беседе, мол, не боюсь санкций, прилечу в Крым. Однако с военным бортом вышла заминка и визит Делона отложили до следующего года.

-Я люблю Россию и с радостью к вам прилечу, -отметил знаменитый артист.

Напомним: 86-летний Ален Делон доживает свой век не в компании молодых красоток, а с 35-ю собаками.

Актёр живет затворником в своём швейцарском поместье на берегу озера Лемано.

Все своё многомиллионное состояние артист тратит на четвероногих питомцев. Плюс ко всему легендарный актер открыл пять приютов для бездомовых животных.

Артист обьясняет, за годы карьеры в кинематографе он устал от того, что люди видят в нем лишь суперзвезду. Именно из -за дефицита искренности он нашел душевное спасение, окружив себя животными.

-Вы думаете, что мои собаки знают, что я – Ален Делон? Им всё равно! Мои собаки меня любят, они не знают кто я, что я делаю,-говорит 86-летний артист.-Эта безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая любовь,-делится с журналистами актер.