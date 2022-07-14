В России счастье по-прежнему в труде

Труд – дело хорошее, если он идет на благо себе, близким и стране. Фото: Shutterstock

Россия – страна трудящихся. Это одна из сохранившихся с советских времен хороших традиций. Сервис «Работа.ру» провёл исследование, согласно которому 37% россиян называют себя трудоголиками, что составляет треть работоспособного населения страны. Ещё 41% опрошенных периодически ощущают себя трудоголиками. Получается, уже почти 80%! А ведь наверняка есть и такие, кто промолчал, но тоже относит себя к тем, кто без работы жизни не мыслит и с трудом переносит выходные и праздники. Хотя чаще всего они и в выходные трудятся.

Как показало исследование, больше всего трудоголиков занято в сфере строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).

Труд – дело хорошее, если он идет на благо себе, близким и стране. Однако, как считают 33% респондентов, трудоголики имеют постоянные проблемы в семейной жизни. Но есть и плюсы: по мнению 31% опрошенных, у трудолюбивых сотрудников больше шансов понравиться работодателю.

Более всего трудоголиков сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске.