Прежде чем развести на своем участке кроликов или кур, надо заглянуть на официальный сайт муниципального образования района Фото: Андрей АБРАМОВ

Садоводы могут разводить на своих участках кроликов и сельскохозяйственную птицу. Такие поправки внесены в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Закон о разведении кроликов и кур на даче правила в четверг подписал президент Владимир Путин.

Речь идет о садовых и огородных земельных участках. До сих пор на них предполагалось выращивать сельхозкультуры. То есть картошку, овощи всякие, клубнику, а также яблоньки со сливами и малиной. Закон о разведении кроликов и кур на даче правила подразумевает, что на этих участках разрешено отдыхать. А также: на садовых — возводить жилые и садовые дома и прочие постройки, на огородных — только некапитальные нежилые постройки.

Теперь еще можно заводить кур и кроликов. Хотите заниматься более серьезной живностью типа свиней — приобретайте землю под личное подсобное хозяйство.

Впрочем, и с курами в садоводстве не торопитесь. Потому что в поправках прописана куча ограничений:

-возможность разводить сельхозживность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо надо получать разрешение,

-должны соблюдаться земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.

Это как понять, если перевести с официального языка на общедоступный?

-Это значит, что прежде чем развести на своем участке кроликов или кур, надо заглянуть на официальный сайт муниципального образования района, на территории которого расположено садоводство, - объясняет адвокат по земельным и жилищным вопросам Светлана Жмурко. - На этом сайте должны быть опубликованы Правила землепользования и застройки, они утверждаются для каждого муниципалитета. Правила поделены на разделы. Ищите раздел «Градостроительные регламенты», там перечислены виды разрешенного использования земли: основной, вспомогательный и условно-разрешенный. Если в списке вспомогательных видов разрешенного использования указано «Птицеводство» или «Животноводство», можно смело разводить на своем садоводом участке кроликов и кур. Если же они указаны среди условно-разрешенных, надо обращаться в администрацию муниципального района с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка.

Эксперты также советуют изучить СНИПы, где прописаны разрешенные расстояния между постройками на участке. Между курятником и домом расстояние должно быть не менее 12 м. От курятника до дома соседа — тоже. От курятника до забора — не менее 4 м. На традиционном садовом участке в 6 соток, если к тому же он уже чем-то застроен, выполнить эти нормы непросто.

Возникает, конечно, вопрос, а что будет, если на все эти градостроительные регламенты и нормы наплевать?

На практике проблемы, скорее всего, будут возникать в тех же случаях, в каких они возникали и раньше — если соседи дачника-животновода недовольны его деятельностью и подают в суд. И в этом случае суд уже будет разбираться, что из норм садовод со своими курами нарушил.