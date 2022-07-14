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Общество14 июля 2022 17:45

Дачникам разрешили разводить кроликов и кур. Но не всем

Разбираемся, что за новые правила разведения кроликов и кур подарил дачникам подписанный 14 июля федеральный закон
Елена ОДИНЦОВА
Прежде чем развести на своем участке кроликов или кур, надо заглянуть на официальный сайт муниципального образования района

Прежде чем развести на своем участке кроликов или кур, надо заглянуть на официальный сайт муниципального образования района

Фото: Андрей АБРАМОВ

Садоводы могут разводить на своих участках кроликов и сельскохозяйственную птицу. Такие поправки внесены в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Закон о разведении кроликов и кур на даче правила в четверг подписал президент Владимир Путин.

Речь идет о садовых и огородных земельных участках. До сих пор на них предполагалось выращивать сельхозкультуры. То есть картошку, овощи всякие, клубнику, а также яблоньки со сливами и малиной. Закон о разведении кроликов и кур на даче правила подразумевает, что на этих участках разрешено отдыхать. А также: на садовых — возводить жилые и садовые дома и прочие постройки, на огородных — только некапитальные нежилые постройки.

Теперь еще можно заводить кур и кроликов. Хотите заниматься более серьезной живностью типа свиней — приобретайте землю под личное подсобное хозяйство.

Впрочем, и с курами в садоводстве не торопитесь. Потому что в поправках прописана куча ограничений:

-возможность разводить сельхозживность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо надо получать разрешение,

-должны соблюдаться земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.

Это как понять, если перевести с официального языка на общедоступный?

-Это значит, что прежде чем развести на своем участке кроликов или кур, надо заглянуть на официальный сайт муниципального образования района, на территории которого расположено садоводство, - объясняет адвокат по земельным и жилищным вопросам Светлана Жмурко. - На этом сайте должны быть опубликованы Правила землепользования и застройки, они утверждаются для каждого муниципалитета. Правила поделены на разделы. Ищите раздел «Градостроительные регламенты», там перечислены виды разрешенного использования земли: основной, вспомогательный и условно-разрешенный. Если в списке вспомогательных видов разрешенного использования указано «Птицеводство» или «Животноводство», можно смело разводить на своем садоводом участке кроликов и кур. Если же они указаны среди условно-разрешенных, надо обращаться в администрацию муниципального района с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка.

Эксперты также советуют изучить СНИПы, где прописаны разрешенные расстояния между постройками на участке. Между курятником и домом расстояние должно быть не менее 12 м. От курятника до дома соседа — тоже. От курятника до забора — не менее 4 м. На традиционном садовом участке в 6 соток, если к тому же он уже чем-то застроен, выполнить эти нормы непросто.

Возникает, конечно, вопрос, а что будет, если на все эти градостроительные регламенты и нормы наплевать?

На практике проблемы, скорее всего, будут возникать в тех же случаях, в каких они возникали и раньше — если соседи дачника-животновода недовольны его деятельностью и подают в суд. И в этом случае суд уже будет разбираться, что из норм садовод со своими курами нарушил.

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