«Думает о своей выгоде. Приспособленец»: Аскольд Запашный дал отповедь Борису Гребенщикову

Потомственный дрессировщик ответил на вопросы, которые сильнее всего волнуют общественность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из братьев Запашным чаще всего в медийном поле, надо признать, проявляет себя Эдгард. Однако и Аскольд нередко участвует в ток-шоу, реалити и даже дает интервью. В одной из таких бесед с актером Вячеславом Манучаровым потомственный дрессировщик ответил на вопросы, которые сильнее всего волнуют общественность.

ПРО «ЯДОВИТУЮ АТМОСФЕРУ» В РОССИИ ПО МНЕНИЮ БГ

«Есть люди, которые всегда ищут, кто виноват в их бедах. Психология пораженцев, слабаков и приспособленцев. А есть люди, которые адекватно реагируют, предпринимают меры, оценивают происходящее. Каждый делает выбор, как себя вести. Вот в случае с БГ [имеет место] предательское отношение к своей стране и народу, которое формируется вследствие эгоистичного поведения. Когда Борис думает о своей выгоде. Неважно, как он это оправдывает. Но он сделал выбор. Ему кажется, что сильный запад со своими ценностями должен побеждать. Вот, на что он поставил»

ПРО УКРАИНСКУЮ ФАМИЛИЮ

«Что такое быть русским? Главное, не быть националистом. В слишком многонациональном мире мы живем. Фамилия у меня вообще украинская! Фактически Запашной. Мои многие предки из села Богодухово под Харьковом. Бабушка по папе была Лидией Карловной Томсон, немка. Мама — чисто русская. Как можно рассуждать о [крови]? Жена у меня еврейка. Дети, получается, наполовину израильтяне. Какой идеологии я должен придерживаться? И так во всех. С одной стороны, я понимаю, что глобализм это хорошо, но то, как его используют, — плохо»

ПРО РОССИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

«То, какие границы мы имеем сейчас, — естественный процесс. Мы разделились по интересам. Как только интересы начинают сходиться, границы уходят. Как только интересы расходятся — границу чертим. Такой вот миграционный процесс. Специфический. У нас уникальная страна, огромная. Мы должны двигаться к тому, чтобы быть россиянами. Единой нацией»