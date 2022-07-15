Выпуск машин в стране упал на 96%: Четыре сценария возрождения российского автопрома

Выпуск машин в стране упал на 96%: Как будем возрождать российский автопром? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ничего, года два она у вас еще протянет! - приободрили меня в автосервисе, осматривая мою 17-летнюю Nissan Almera. По нынешним временам звучит обнадеживающе. Цены на новые машины сейчас лучше не видеть. «Нива» в дешевой версии Legend, и та стоит около миллиона! А за новый Nissan Qashqai в начале лета просили около трех.

Впрочем, надо еще, чтобы новые машины вообще были. Из пары десятков отечественных автозаводов можно по пальцам одной руки пересчитать те, что по-прежнему хоть что-то производят. И как будем жить дальше? «Донашивать» старые машины до дыр или есть и оптимистичные сценарии?

ПРИЕХАЛИ

В июне продажи автомобилей в России упали на 82% - если сравнивать с первым месяцем прошлого лета. Это не совсем дно, оно было месяцем раньше - в мае. Тогда продали за месяц 24 тысячи авто, в июне - почти 28 тысяч. Но все это не более чем прыжки по этому самому дну, ведь в 2021 году в месяц продавали на 100 с лишним тысяч авто больше.

Объясняется это двумя фактами: цены на новые авто улетели в небеса, а производство машин в стране почти встало: за май выпуск новых авто рухнул на 96% - с горем пополам в стране собрали 3700 новых машин. Ведь самые популярные в России модели, в том числе большинство иномарок, здесь, на российских заводах и собирались. Официально наш рынок пока покинули только Renault и General Motors. Остальные, может, и рады бы запустить конвейер, да нет поставок нужных для сборки комплектующих. И когда они будут, непонятно.

Сейчас из российских иномарок в дилерские центры хоть в каких-то количествах поступают лишь новые «корейцы» и «китайцы». Последние стали хитом продаж. Еще хит - один из главных долгожителей отечественного автопрома (выпускается с конца 50-х) - УАЗ «буханка». Ульяновский автозавод продолжает их штамповать без перебоев, а бизнес в нынешних условиях активно разбирает: оно сейчас надежнее.

Какие есть альтернативы и возможности выбраться со дна?

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вариант 1:

вперед, в прошлое

АвтоВАЗ и УАЗ теперь осваивают «антикризисные» модели из серии «вперед, в прошлое». В том числе без уже привычных для водителей систем, обеспечивающих безопасность, - антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушек безопасности, системы «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжителей ремней, электроусилителя руля и прочих чуждых нашему человеку элементов загнивающей западной культуры (если что, это был сарказм). Все эти комплектующие раньше завозили из-за границы. На УАЗе заодно отказались от идеи делать свои внедорожники с автоматической коробкой передач - не до жиру.

Что тут можно сказать. Я сама лет десять ездила на «Ниве» без ABS и усилителя руля. Свидетельствую: жить, конечно, можно. Но жить можно и в пещере, питаясь грибами и ежами. Но в 2022 году почему-то ни хочется ни того ни другого. И особенно не хотелось бы возвращаться к упрощенке при нынешнем плотном потоке машин в крупных городах.

Из плюсов - Lada Granta в «новом прочтении» стоит от 680 тысяч рублей. Это просто суперцена, если учесть, что в июне новый автомобиль с механикой стоил в среднем 1,28 млн рублей, а с автоматом - 1,7 млн. Второй плюс - чем меньше в машине сложной электроники, тем меньше там есть чему ломаться. А это по нынешним временам тоже ценится.

- Первые дни продаж показали, что упрощенные версии будут востребованы. Дешевые комплектации покупают компании для сотрудников, когда машины используются в рабочих целях (например, курьерские службы и доставка. - Ред.). Кроме того, житель райцентра может купить машину и без ABS, а где-нибудь в северном регионе точно важнее хорошо работающая печка, нежели «ЭРА-ГЛОНАСС», - утверждает Алексей Макаров директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец».

Вариант 2:

с китайским акцентом

Каждый пятый автомобиль, проданный в июне в России, был одной из китайских марок. Это не просто рекорд - это фантастический взлет. Еще в январе - марте доля «китайцев» на нашем рынке, по данным агентства «Автостат», составляла 9,5%, теперь - 21%.

Китайские производители сейчас, пожалуй, испытывают в России меньше всего проблем. Завод Haval (подразделение китайской автокорпорации Great Wall) у нас под Тулой, в отличие от других российских сборочных производств исправно работает. А кроссоверы Geely поступают из Белоруссии.

На тульском заводе обрадованные китайцы обещают наладить еще и выпуск внедорожника Tank 300. Выглядит в духе названия, ближайший наш аналог - «УАЗ Патриот», но в нормальной комплектации.

И этим дело, похоже, не ограничится. В начале июля завод «Москвич» (бывший Renault) обнародовал примерные эскизы своих предполагаемых первых моделей. Эксперты углядели в них знакомые черты машин китайской корпорации JAC. Именно эта компания, как считаю эксперты, может помочь «Москвичу» наладить выпуск. Причем довольно скоро - предполагается, что первые автомобили сойдут с московских конвейеров уже в этом году.

Но эксперты считают, что такое решение проблемы может быть только временным.

- Что такое крупноузловая сборка в России китайских автомобилей? Это потемкинская деревня, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Да, есть завод, сходят автомобили. Но какие автомобили? Опять критически зависимые от другой страны. Если снова что-то случится в геополитике и картина мира еще раз поменяется, нам опять отключат автопром. И вторая угроза - с засильем китайской сборки на нашем рынке вообще не будет конкуренции между производителями. У нас сейчас цены на автомобили - самые высокие в мире. И они ведь такими останутся.

В распоряжение редакции попали секретные кадры испытаний полностью импортозамещенного автомобиля Lada Konina. Ни одной иностранной детали! Фото: Наталия ФЕДОСЕНКО/ТАСС

Вариант 3:

мечты, мечты…

- Сейчас все силы и средства надо бросать на то, чтобы развернуть наш автопром в сторону будущего, а не смотреть в прошлое, - убежден Антон Шапарин. - Например, двигаться в сторону энергетики будущего, водорода. Разбирать по винтикам Toyota Mirai (модель, которая уже работает на водороде. - Ред.) и заправочные станции, которые к ней прилагаются. Тогда есть шансы в перспективе получить собственный конкурентоспособный автопром. Мы же в дополнение к упрощенной Lada Granta собираемся в течение ближайших трех-четырех лет вкладываться в упрощенную Lada Vesta из начала 2000-х. Это выброшенные деньги, в будущем эти модели никому не будут нужны. Надо создавать что-то перспективное.

Впрочем, сам эксперт это оценивает как мечты. Подобные перспективные планы в наших условиях сложно осуществить без масштабной господдержки. А на что рассчитана господдержка?

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, в 2022 году будет выделено 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили. Из них половина - на программы льготного автокредитования, которые возобновили работу с 14 июля.

Речь идет о двух программах:

- «Первый автомобиль» - для тех, у кого до сих пор своих колес не было.

- «Семейный автомобиль» - для семей хотя бы с одним ребенком.

Общий смысл обеих программ - покупатель получит скидку, поскольку часть цены автомобиля оплатит государство. Скидка составит 20%, а в регионах Дальнего Востока - 25%. На оставшуюся сумму оформляется обычный автокредит. Купить на таких условиях можно «УАЗ», LADA или «ГАЗ» ценой до 2 млн рублей.

Вариант 4:

переделать Renault

Есть еще одна версия создания «нового российского автомобиля».

- Можно опираться на примеры устройства зарубежных автомобилей, платформы для производства которых уже есть в России. Среди них - французская платформа B0, на базе которой создали Renault Duster и Logan, - рассказывает директор по коммуникациям группы компаний АВТОДОМ Анна Уткина. - Предположительно выпустить свой продукт можно за три-четыре года - с 40-процентной локализацией (долей своих деталей. - Ред.). Достичь большей доли отечественных деталей - например, две трети - по прогнозам, получится в 2030-х годах.

Правда, не очень понятно, где брать 60% деталей. Так что, пожалуй, зря мы выделили эту идею в отдельный пункт. Надо было ставить ее туда же, в мечты...

Только факты Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что с ремонтом

- Если говорить про запчасти для техобслуживания, то пик их дефицита уже пройден, - рассказал «КП» директор и сооснователь сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев. - В начале марта стало понятно, что оригинальных европейских и американских запчастей не будет и нужно переключаться на аналоги. Были сделаны большие заказы в Азии и Турции. Срок производства - 1,5 - 2 месяца и столько же уходит на доставку. Эти заказанные запчасти уже начинают приезжать в Россию.

С чем проблемы? С электроникой, блоками управления ABS и SRS, подушками безопасности, блоками управления климат-контролем. Такие запчасти производятся на самих европейских или американских заводах, и их официальный ввоз к нам в страну запрещен. Надежда на параллельный импорт (ввоз товаров из-за рубежа без разрешения производителя). Никто не запрещает и в частном порядке купить нужную запчасть в Казахстане, Киргизии, Турции, ОАЭ и приехать с ней в Россию.

Хуже с кузовными запчастями, поскольку провезти капот в самолете проблематично, выход - только параллельный импорт.

- Увы, абсолютно все запчасти при этом подорожали, - предупреждает эксперт. - На нас все еще накатывается волна подорожания сырья - металла и пластика, а теперь еще добавьте действующие санкционные ограничения и выросшие расходы на доставку. Мы прогнозируем, что до конца года стоимость запчастей вырастет еще на 20 - 25%. Поэтому относитесь к своему автомобилю бережнее, чаще проходите ТО - чинить неисправность на ранней стадии всегда дешевле.

ИТОГО

Будем «донашивать старое»?

Большинство специалистов уверены, что «ВАЗ-ГАЗ-УАЗ» выживут, никуда не денутся.

- Но наш, чисто российский автопром - это массовый сегмент. Закрыть такими машинами все потребности общества мы не сможем. Даже если спустя год-два-три сумеем производить сами те компоненты, которых на сегодня не хватает, - подводит грустные итоги автоэксперт Андрей Ломанов. - Будет преобладать китайский автопром, худо-бедно продолжатся поставки от японцев. И это самый оптимистический сценарий. Можно, конечно, фантазировать, что скоро мы поедем на электрических или каких-то еще автомобилях. Но, чтобы их развивать, нужна огромная бизнес-модель - от просчета рынка и перспектив до создания самого продукта. Я пока ни одной такой модели не видел.

А пока специалисты ждут возрождения серых схем завоза машин, хорошо известных в 90-е. Например, на Дальнем Востоке вновь набирают популярность праворульные авто с японских аукционов.

- В Германии на аукционах скуплены все бэушные машины. Купили их белорусы, которые растаможивают их на льготников со скидкой 50%. И дальше эта тачка едет в Россию. А мы здесь покупаем эти машины втридорога, как «не бита, не крашена», а на самом деле и бита, и крашена.

По похожей схеме едут к нам машины и через Казахстан.

- Надо срочно открывать импорт, снижать таможенные пошлины, которые сейчас составляют до 48% от стоимости авто, - настаивает Шапарин.