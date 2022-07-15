Попал в украинский капкан: как Байден стал худшим президентом в истории США

- Я ведь обещал вам, что Америка сделает прорыв. Вот и прорвало! Фото: AP/East News

Последнее время президенту США Джо Байдену не везет. Экономика трещит по швам, мировые цены на нефть и газ взвились до небес, коварные русские действуют на нервы, а тут еще и практически каждую неделю случаются казусы с оговорками, падениями и прочими странными эпизодами. На этом фоне многие стали утверждать, что «старина Джо» - худший глава государства в истории страны.

УКРАИНСКИЙ КАПКАН

- Разговоры по поводу того, что действующий президент - худший в истории США, ходили почти про каждого руководителя страны, будь то Рузвельт, Кеннеди или Рейган. Реальные результаты правления любого деятеля можно понять лет через 50 после его ухода с поста, - сообщил «КП» доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

Тем не менее, считает эксперт, проблем у Байдена немало. Например, отношения с КНДР. Он обещал показать Ким Чен Ыну жесткий ответ, критиковав Трампа за мягкотелость. По факту же «старина Джо» так ничего и не сделал с Пхеньяном. Из Вашингтона слышатся лишь заявления о «готовности к любому развитию событий», а в КНДР готовятся к новой серии испытаний ядерного оружия.

Не лучше идут дела и с Саудовской Аравией - ближайшим союзником Вашингтона в Персидском заливе, который был долгое время вне критики Белого дома. Однако все изменила смерть журналиста Джамаля Хашогги, к убийству которого в 2018 году американцы считают причастным лично наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Байден во время своей предвыборной кампании грозил, что сделает азиатскую страну «изгоем» за смерть журналиста.

Как видим, «изгнать демонов» из исламского королевства не удалось. Более того, на фоне всплесков цен на энергоносители Саудовская Аравия укрепила свою роль одного из ключевых игроков на нефтяном рынке. И если Байден хочет «наказать» Россию, то ему надо будет договариваться с саудитами, чтобы снижать цены. Поэтому аккурат в эти дни лидер США и отправился «на поклон» в Эр-Рияд, позабыв про права человека.

- Но главным провалом Байдена стали события на Украине, - полагает Алексей Фененко. - Дело в том, что подконтрольный американцам Киев был главным гарантом невоссоздания на постсоветском пространстве нового мощного союза. Теперь же в случае уничтожения государственности Украины или лишения ее важной части территории Вашингтон теряет важнейший плацдарм, откуда он может контролировать значительную часть Евразии. С учетом того, что союзные войска успешно ведут наступление, США рискуют получить самое большое внешнеполитическое поражение с момента окончания холодной войны.

По оценке Фененко, победа России на Украине нанесет серьезный ущерб американской гегемонии, ведь станет очевидным, что «дружба» с США не гарантирует безопасности режима, а оружие Пентагона не является какой-то панацеей.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ГОСТИ

Еще одним провалом политики Байдена стала ситуация с мигрантами из латиноамериканских стран, которые буквально штурмовали США в первый год пребывания нынешнего президента на посту. Сам хозяин Белого дома обещал отказаться от «преступной» политики Дональда Трампа, намекая на всеобщую амнистию для нелегалов, прекращение гонений на мигрантов и искоренение порочной практики разлучения детей и родителей в центрах временного содержания.

На деле же ситуация не стала лучше практически ни в чем. Совсем недавно в техасском городе Сан-Антонио в брошенном грузовике нашли тела 46 мигрантов, которые погибли от теплового удара из-за жары. Бедолаги буквально сварились заживо и были сильно истощены, ведь в машине не было воды и вентиляции.

Администрация Байдена, не желая признавать проблему, обвиняет в наплыве мигрантов их самих, контрабандистов, которые переводят людей через границу, и даже давно ушедшего Трампа. А воз и ныне там. Миграционные потоки не ослабевают, и властям приходится прилагать все новые усилия, чтобы противостоять нелегалам.

ЭКОНОМИКУ НЕ ОБМАНЕШЬ

Но самым главным кошмаром для Байдена стала экономика. Президент обещал всем прорыв. И он действительно случился, правда, не вверх, а вниз. В первом квартале ВВП США упал на 1,6%, во втором тоже ожидается снижение. А брокеры назвали прошедшее полугодие худшим за последние 50 лет, ведь ключевой индекс биржевой активности S&P 500 потерял почти 20%.

- В США сейчас сложился «идеальный шторм»: падение ВВП, рост инфляции, кризис на бирже и все это после эпидемии коронавируса. В результате формируется модель W-образной рецессии - когда за первым падением (после коронавируса) последовал рост, а за ним снова спад. Так когда-то начиналась «Великая депрессия». Попытки вывести экономику на устойчивый рост пока что терпят крах, - считает доктор экономических наук главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев.

Цены в стране растут практически на все продукты, а эксперты в этом году прогнозируют самую высокую инфляцию, чуть ли не под 10%. Но больше всего американцы в шоке от посещения автомобильных заправок, таких высоких цен на топливо многие не видели никогда. Приведем только одну красноречивую цифру: 62% опрошенных граждан США считают, что рост расходов не дает им возможность жить «американской мечтой».

- Самое страшное, что федеральное правительство США впервые со времен Франклина Рузвельта лишилось рычагов выведения экономики из кризиса. Их два: фискальная политика (увеличение расходов и снижение налогов, которые увеличивают госдолг) и монетарная политика (снижение процентных ставок). Сейчас беспрецедентная ситуация - на фоне падающей экономики правительство полностью выключило рычаги фискальной политики ради снижения дефицита, - утверждает Васильев.

Так что Джо Байдена ждут непростые времена: ситуация на Украине накладывается на экономический кризис, а осенью предстоят промежуточные выборы в конгресс, где демократы рискуют потерять много мест. Конечно, можно спорить, виноват ли в этом лично нынешний президент или он просто оказался не в то время не в том месте. Но в любом случае ответственным за провалы сделают именно хозяина Белого дома, навесив ему пожизненный ярлык «худшего президента в истории».