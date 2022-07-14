Герои спецоперации «Z»: старший сержант Синицын задержал корректировщика артогня

Сержант Александр Штри и старший сержант Александр Синицын

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Не таскайте за собой больших обозов, главное – быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов.».

ЗАМЕТИЛ И ЛИКВИДИРОВАЛ ВРАЖЕСКОГО ПУЛЕМЕТЧИКА

Ефрейтор Мерген Шалык

«Ефрейтор Мерген Шалык, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, принимал активное участие в освобождении одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики от подразделений украинских националистов. Продвигаясь по улицам, Мерген обнаружил в старом заброшенном здании украинских националистов, оборудовавших огневые позиции в окнах верхних этажей, о чем оперативно доложил командиру. Российские мотострелки приняли решение атаковать боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, в условиях шквального огня ефрейтор Мерген Шалык подавил вражескую пулеметную точку. Несмотря на превосходящие силы боевиков российским мотострелкам удалось выбить противника с занимаемых позиций. В ходе боя Мерген уничтожил до 10 националистов. Смелые и решительные действия ефрейтора Мергена Шалыка способствовали полному вытеснению боевиков из населенного пункта».

Ефрейтор Мерген Шалык

ОТБИЛ ШЕСТЬ АТАК ПРОТИВНИКА НА МОСТ

Сержант Александр Штри

«Сержант Александр Штри, действуя в составе тактической группы российских десантников, выполнял задачи по удержанию одного из ключевых мостов, находящегося под контролем российских вооруженных сил. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. В условиях огневого поражения минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов националистов, Александр умело организовал оборону объекта в заданной зоне ответственности. Ведя гранатометный огонь по националистам, Александр Штри уничтожил грузовой автомобиль боевиков с боеприпасами, а также более 9 человек личного состава врага. Всего сержант Александр Штри вместе с подчиненными отразил 6 попыток противника прорвать оборону. Мужественные и героические действия сержанта Александр Штри в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию моста».

СПАС БОЕВУЮ ТЕХНИКУ И ПОЙМАЛ ДИВЕРСАНТА

Старший сержант Александр Синицын

«Противник, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковал командный пункт десантно-штурмовой бригады. Во время обстрела противника из реактивной системы залпового огня «Смерч» с кассетной боевой частью заместитель командира взвода старший сержант Александр Синицын, заняв позицию в окопе, увидел на открытой местности раненого товарища с проникающим ранением брюшной полости. Лично, рискуя собственной жизнью, под огнем артиллерии противника Александр подполз к пострадавшему и эвакуировал его в безопасную зону, где оказал доврачебную помощь. В результате очередного вражеского залпа вражеских РСЗО произошло возгорание машин. Старший сержант Синицын приступил к выводу раненых, а также техники из опасной зоны детонации.

Благодаря личному мужеству и самообладанию Александра, из огня было спасено более 5 единиц техники.

По итогам боя, противник не сумел преодолеть организованную российскими военнослужащими оборону и отступил. Спустя несколько дней, находясь на боевом дежурстве на наблюдательном пункте, старший сержант Синицын лично задержал диверсанта, корректировщика артиллерийского огня, который проводил видеосъемку позиций и размещения военной техники. В ходе допроса националист выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, которые впоследствии были уничтожены».

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