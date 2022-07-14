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Политика14 июля 2022 20:59

Герои спецоперации «Z»: старший сержант Синицын задержал корректировщика артогня

В ходе допроса националист выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, которые впоследствии были уничтожены
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сержант Александр Штри и старший сержант Александр Синицын

Сержант Александр Штри и старший сержант Александр Синицын

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Не таскайте за собой больших обозов, главное – быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов.».

ЗАМЕТИЛ И ЛИКВИДИРОВАЛ ВРАЖЕСКОГО ПУЛЕМЕТЧИКА

Ефрейтор Мерген Шалык

«Ефрейтор Мерген Шалык, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, принимал активное участие в освобождении одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики от подразделений украинских националистов. Продвигаясь по улицам, Мерген обнаружил в старом заброшенном здании украинских националистов, оборудовавших огневые позиции в окнах верхних этажей, о чем оперативно доложил командиру. Российские мотострелки приняли решение атаковать боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, в условиях шквального огня ефрейтор Мерген Шалык подавил вражескую пулеметную точку. Несмотря на превосходящие силы боевиков российским мотострелкам удалось выбить противника с занимаемых позиций. В ходе боя Мерген уничтожил до 10 националистов. Смелые и решительные действия ефрейтора Мергена Шалыка способствовали полному вытеснению боевиков из населенного пункта».

Ефрейтор Мерген Шалык

Ефрейтор Мерген Шалык

ОТБИЛ ШЕСТЬ АТАК ПРОТИВНИКА НА МОСТ

Сержант Александр Штри

«Сержант Александр Штри, действуя в составе тактической группы российских десантников, выполнял задачи по удержанию одного из ключевых мостов, находящегося под контролем российских вооруженных сил. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. В условиях огневого поражения минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов националистов, Александр умело организовал оборону объекта в заданной зоне ответственности. Ведя гранатометный огонь по националистам, Александр Штри уничтожил грузовой автомобиль боевиков с боеприпасами, а также более 9 человек личного состава врага. Всего сержант Александр Штри вместе с подчиненными отразил 6 попыток противника прорвать оборону. Мужественные и героические действия сержанта Александр Штри в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию моста».

СПАС БОЕВУЮ ТЕХНИКУ И ПОЙМАЛ ДИВЕРСАНТА

Старший сержант Александр Синицын

«Противник, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковал командный пункт десантно-штурмовой бригады. Во время обстрела противника из реактивной системы залпового огня «Смерч» с кассетной боевой частью заместитель командира взвода старший сержант Александр Синицын, заняв позицию в окопе, увидел на открытой местности раненого товарища с проникающим ранением брюшной полости. Лично, рискуя собственной жизнью, под огнем артиллерии противника Александр подполз к пострадавшему и эвакуировал его в безопасную зону, где оказал доврачебную помощь. В результате очередного вражеского залпа вражеских РСЗО произошло возгорание машин. Старший сержант Синицын приступил к выводу раненых, а также техники из опасной зоны детонации.

Благодаря личному мужеству и самообладанию Александра, из огня было спасено более 5 единиц техники.

По итогам боя, противник не сумел преодолеть организованную российскими военнослужащими оборону и отступил. Спустя несколько дней, находясь на боевом дежурстве на наблюдательном пункте, старший сержант Синицын лично задержал диверсанта, корректировщика артиллерийского огня, который проводил видеосъемку позиций и размещения военной техники. В ходе допроса националист выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, которые впоследствии были уничтожены».

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