Писатель Лана Паршина: "Подлинное уголовное дело убийства Григория Распутина нашлось в госархиве и будет обнародовано"

Уголовное дело убийства Распутина уцелело в госархиве РФ. Многие годы писали, что оно то ли исчезло, то ли надежно засекречено

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года произошел трагический расстрел царской семьи Романовых и Николая II. Такой финал царя и монархии предвидел овеянный легендами «безумный монах», как его называли, Григорий Распутин. Его убийство в ночь на 17 декабря 1916 года запустило цепь трагических событий, которые привели к гибели царя и Российской Империи.

Григорий Распутин был из крестьян, но его имя наравне с историческими личностями вошло в историю Российской империи, правда, из-за черного пиара с негативной окраской. В период последнего «закатного всполоха» русской монархии оппозиционная пресса чернила Распутина, наделяя его пороками и злодеяниями, въевшимися в его образ, как ржавчина. А его убийство считается историческим «висяком», в котором остались загадки.

Уголовное дело убийства Распутина уцелело в госархиве РФ. Многие годы писали, что оно то ли исчезло, то ли надежно засекречено. В прессу попадали подделки, но исследователю Лане Паршиной, которая заручилась поддержкой потомков Распутина, впервые удалось подробно изучить дело, и оно будет обнародовано в готовящейся ею книге, которую выпустит издательский дом «Комсомольская правда». Некоторые детали она рассказала нам сегодня.

- «Старца», как прозвали Распутина, хотя ему было сорок с небольшим, привел во дворец духовник Николая II ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Феофан, - рассказала "КП" Лана Паршина. - Этот «божий человек» стал ко всему прочему царским советчиком и отличался прозорливостью, чем был неугоден многим. Слухи в те годы собирали о Распутине даже депутаты Госдумы, выступая с докладами. «Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен, выдумок и злобы», - писал царь. Императрица верила, что Распутин спасет больного гемофилией наследника престола цесаревича Алексея (хотя позже признали, что традиционная медицина его лечила противопоказанным аспирином, а Григорий призывал отказаться от медпрепаратов). Убийство "старца" лишило императрицу надежды на исцеление...

Когда Распутин декабрьской ночью ушел из дома и не вернулся, на уши были поставлены правоохранители Петербурга, по горячим следам составившие картину случившегося.

- Увесистое головное дело за номером 1454 Уголовного кодекса Российской империи «Предумышленное убийство» сегодня я подняла из недр Госархива РФ, оно включает в себя протоколы, представления, в которых описывается все, что было сделано и выяснено, - говорит Паршина.

Из уголовного дела (стилистика соблюдена): «Господину прокурору Петроградской судебной палаты от прокурора Петроградского окружного суда Представление.

…имею честь донести Вашему Превосходительству, что по делу об убийстве крестьянина Григория Распутина допрошены свидетели петроградской речной полиции полковник Кланский и городовые Григорий Львогубец и Иван Андреев, а также произведены осмотр и вскрытие трупа потерпевшего. По удостоверению названных свидетелей 17-го сего декабря прохожие обратили внимание на имеющиеся на Большом Петровском мосту следы крови, о чем заявили речной полиции: при осмотре чинами последней означенного моста было обнаружено присутствие крови на панели, перилах, на пятом устое /контрфорс/ и брусьях его. Кроме того, у того же устоя на льду была найдена калоша. Около места, где была обнаружена на мосту кровь, имелся след автомобиля, вплотную подъехавшего к борту панели. В виду полученных сведений, что упомянутая калоша была признана родственниками пропавшего Распутина за принадлежавшую последнему, чинами речной полиции были приняты меры к розыску его тела в реке Малой Невке, где оно и было обнаружено 19 сего декабря при следующих обстоятельствах. Около 8 часов утра городовой Иван Андреев в ожидании водолазных работ стал ходить по льду, пробуя ломом его толщину. Пройдя сажень на 12 от берега Петровского Острова, Андреев заметил торчавший из-подо льда кусок сукна…»

Так описываются в документе начало работ по факту пропажи Распутина. Подельники не ожидали, что их выведут на чистую воду. Утопили труп Распутина, обмотав его тяжелой металлической цепью. Но когда перекидывали тело через парапет моста, оставили улики - следы крови. И если шубу Распутина, брошенную следом, утянуло течением под лед, то одна галоша утонула, а вторая осталась на льду – тоже улика.

Не составило труда выяснять машину, на которой привозили труп – она принадлежала 26-летненему князю Феликсу Юсупову. Горничная Распутина дала показания, что ночью к нему заезжал Юсупов с водителем, Григорий уехал и не вернулся.

Подозреваемые отказывались сознаваться. Юсупов, мажор и самый богатый наследник того времени, не пускал в свой Дворец на Мойке, где убили царского любимца. Когда же все-таки следователи получили такое разрешение, то обнаружили капли крови на дверном проеме (несмотря на то, что дверь была до их прихода спешно покрашена).

Из дела: «….обращено внимание на имевшееся на внутренней части… двери засохшей брызги, по-видимому, крови, их пять небольших круглой формы красно-бурых пятен, а также на свежую окраску простенков, в которые помещается эта дверь. Для определения означенных пятен последние были частично соскоблены, частью же вырезаны вместе с дверью и приобщены к протоколу осмотра для анализа…».

Юсупов настаивал, что найденная кровь – убитой собаки, мол, ее убили и пронесли захоронить, причем, во двор другого дома. Следователь Ставровский удивился: «Почему в своем дворе не могли захоронить?». В те годы экспертиза не умела определить группу крови, но могла отличить человеческую от животного. Было доказано, что через дверь преступники вынесли труп Распутина.

В убийстве участвовали князь Юсупов, одиозный депутат Государственной Думы, националист и черносотенец Владимир Пуришкевич, один из членов дома Романовых великий князь Дмитрий Павлович (они были в ту ночь во дворце Юсупова на месте преступления). Помогали им, выполняя чисто технические поручения, еще два человека: Лазарет и офицер Сухотин. Заманил к себе во дворец на Мойке Распутина в роковую ночь сам Юсупов, попросив целителя облегчить состояние его заболевшей жены. «Он предчувствовал свою гибель. Перед тем как уехать к Юсуповым позвонил своему личному секретарю и просил не ложиться спать – ждать от него звонка, дескать, ты можешь мне быть нужен. Он понимал, на что шел, - считает исследователь Паршина. - Феликс Юсупов в 1927 году написал за границей мемуары «Я убил Распутина», по которой потом сняли за рубежом фильм. В мемуарах он рассказывал, что сначала Григория усадили за стол и угощали якобы отравленными пирожными, но они не подействовали на «дьявола». Скорее, это вымысел Юсупова. Распутина не травили, в него стреляли, от чего умер. Причем, сначала в него было выпущено две пули с близкого расстояния. После этого подельники оставили его умирать. Но истекающий кровью Распутин вскочил и пытался бежать. И тогда ему сделали контрольный выстрел в голову, ставший смертельным… Феликс Юсупов спустя годы не стеснялся раздавать интервью, в которых гордо признавал себя убийцей. Есть версия, что он был завербованным агентом. Учился в Оксфорде, колыбели британской разведки. С 1909 по 1912 практически безвылазно жил в Англии. Там-то его, по некоторым сведения, и завербовал Освальд Рейнер, офицер британской разведки МИ-6. Он был главой британской агентуры в Петрограде как раз во время убийства Распутина... Юсупов сам признался в мемуарах, что в ночь убийства в его доме был его друг, Освальд Рейнер, агент британской разведки. А в деле об убийстве Распутина есть показания свидетелей, что видели, как из дома уходил «человек в сером» – Рейнер? Его имени в уголовном деле нет. Скорее всего, просто не дали на него выйти, дабы не поднимать международный скандал.

- Рейнера не могли допрашивать: он – британский подданный, и опять же разведка, - говорит Паршина. - У меня сомнения на счет того – стрелял ли граф Юсупов, по психотипу своему он не годился на роль убийцы. К сожалению, потомкам Распутина, с которыми я общаюсь, пока не выдают материал из архивов британской разведки, имеющиеся по Распутину. Но британские деятели из Би-би-си смогли вытащить некоторые материалы и сделали документальный фильм, в котором показали, что стрелял в Распутина Освальд Рейнер… Я в своей книге, которая скоро выйдет, рассматриваю версию, что в убийстве Распутина есть "британский след". Зачем Феликс взял на себя убийство? Скорее всего, чтобы мог жить беззаботно в дальнейшем на Западе. Уехал он и его семья 13 апреля 1919 года благодаря вдовствующей императрице, бросил на Мальте родителей с дочкой маленькой и один отправился в Лондон. И там же он встретился, как рассказывал, «совершено случайно» с князем Дмитрием Павловичем – тем самым, кто помогал в убийстве Распутина, которого сослали за это в Персию. И там же они объединились с Освальдом Рейнером, который назвал своего сына в честь него Феликсом. И переводил его мемуары. К слову, за кордоном оказались многие участники тех событий – тот же Керенский, который, возглавив Временное правительство, первым делом запретил дело об убийстве Распутина, бежал в Англию, его сын строил мосты в Лондоне. - Не исключен британский след в деле убийства Распутина, - считает Паршина. – Британцы знали про царского советчика, который уговаривает царя заключить сепаратный мир с Германией (в тот период Россия участвовала в Первой мировой), что было невыгодно «островитянам».

Юридический казус

- В наше время правоохранители пишут Президенту аналитическому справку по резонансным делам. А в уголовном деле Распутина первой страницей идет проект Всеподданнейшей записки царю с описанием убийства Распутина и в конце от руки написано: «Предать это дело забвению и забыть на милость монаршую». При второй редакции это перечеркнуто и написано: «Ждем ваших указаний». «То есть с одной стороны, дают императору сохранить лицо, а с другой - как бы намекают, что лучше придать забвению, - поясняет Паршина. - И в данном случая обвиняемого в убийстве Дмитрия Павловича надо было низвергнуть, чтобы он отрекся от фамилии (отречь от императорского дома), и тогда в общем суде его и остальных судить, а это лишний резонанс. Император принял личное решение по убийцам без суда: сослал Дмитрия Павловича в Персию (неожиданно тем самым спас его жизнь от революции). Феликса Юсупов - в Ракитное. Пурескевич чуть посидел в тюрьме. Сестра царицы великая княгиня Елизавета Федоровна, причисленная впоследствии к Лику Святых, оправдывала убийство, писала: «Да укрепит Бог Феликса Юсупова после патриотического акта, им исполненного».

- Родственники слезно просили Николая, мол, «пощади, миленький, мальчики из патриотических чувств его убили». Да уж, «патриоты» британской разведки! – говорит Паршин. - Пока был жив Распутин – первая линия защиты – царской семье мало что угрожало. С его убийством дорога была расчищена. Считаю, убийство Распутина, совершенное не без науськивания агентов влияния от британской разведки начало отсчет гибели Российской Империи.

У кого иконка Распутина?

Сначала труп Распутина захоронили в Александровском саду в недостроенной церкви Серафима Савровского. Позже большевики вытащили и разграбили гроб Распутина. В архиве сообщается о факте, что при захоронении в гроб Распутину положили его иконку с дарственными надписями от императрицы и членов семьи. Кстати, мистики видел в этом нехороший знак: мол, мог позвать царскую семью за собой на тот свет.

- Иконку из гроба передали некоему Мацнову, который заведовал той территорией. Осталась в архиве ее ксерокопия с подписями. Вот бы найти ее! - говорит Паршина. - Думаю, нас еще ждет много открытий. Часто бывает, что после выхода книг в частных коллекциях магическим случайным образом оказываются вещи, которые описаны в книгах. Особенно, когда выясняешь, кому они были переданы по цепочке. В данном случае взял Мацнов и далее куда он передал, кому, пытаюсь выяснить. Кстати, есть свидетельства, что когда большевики вынутое из гроба тело Распутина подожгли, он как будто бы сел и перстом указал. Некоторые говорят, что, возможно, сухожилия так горели и заставляли сокращаться тело. Спустя годы, пошли скандальные слухи, что якобы уцелел сохраненный засушенный пенис Распутина, как его сакральная сила, но они оказалось неподтвержденной байкой.