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Экономика15 июля 2022 8:15

День металлурга 2022: золотые люди алюминиевых заводов России

Ответственные и надежные на производстве, уникальные в творчестве, лучшие в спорте - во всем они привыкли достигать максимальных высот: и в работе, и в жизни
Татьяна РЯБИНИНА
Металлурги - сильные и ответственные: и на работе, и в жизни.

Металлурги - сильные и ответственные: и на работе, и в жизни.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда французский химик и технолог Анри-Этьенн Сент-Клер Девиль в 1855 году получил впервые алюминий и из него начали делать ювелирные украшения, уже тогда он предвидел великое будущее этого металла. И не ошибся. Алюминиевое производство превратилось в отрасль мирового масштаба, алюминий стал металлом для всех и для всего.

И только одно не поменялось: успехи и достижения по-прежнему возможны благодаря специалистам и их труду.

В третье воскресенье июля все, чья работа так или иначе связана с производством металлов, традиционно отмечают свой профессиональный праздник, День металлурга

Это не только электролизники, литейщики, прокатчики. Это преподаватели и студенты профильных вузов и колледжей, ученые, промышленные дизайнеры, менеджеры и представители многих других профессий.

Празднуют на предприятиях: отмечают и награждают лучших, запускают новое оборудование. Празднуют в малых и больших городах, со всеми горожанами, которые ценят труд металлургов.

Начало начал

Возрождение алюминиевой промышленности в современной России неразрывно ассоциируется с именем Олега Дерипаска, который основал Русал в 2000 году и в последующие годы вывел компанию в мировые лидеры производства чистого металла, без которого трудно представить современный и технологичный мир. Алюминиевый гигант добился сырьевой независимости, были организованы производства и освоены месторождения по всему миру. Была решена основная проблема СССР – отсутствие собственного сырья. Все это время Русал расширял линейки выпускаемой продукции, осваивал новые рынки, запускал масштабные, отвечающие самым передовым технологическим и экологическим стандартам проекты. Компания строила новые заводы и создавала тысячи новых рабочих мест, вкладывалась в социальную инфраструктуру и строила больницы, школы, комфортное и доступное жилье, поддерживала спорт и культуру.

В металлургию выпускник физфака МГУ пришел в 26 лет. В 1994 году Олег Дерипаска возглавил Саяногорский алюминиевый завод став его генеральным директором, а уже в 2000-м он создал РУСАЛ — одну из крупнейших в мире алюминиевых компаний.

За 20 лет компания РУСАЛ стала лидером мировой металлургии. Фото Станислав ЗАЛЕСОВ

За 20 лет компания РУСАЛ стала лидером мировой металлургии. Фото Станислав ЗАЛЕСОВ

«Я всегда хотел, чтобы в России появилась мощная алюминиевая отрасль. Решение было одно — консолидация разрозненных предприятий. Так появился РУСАЛ. Постепенно стало понятно, что мы должны строить диверсифицированный холдинг с собственной сырьевой и энергетической базой.», - вспоминает он о тех временах и не забывает людей, вместе с которыми учился и работал.

Возрождение и развитие российской алюминиевой отрасли неразрывно связано с именем Олега Дерипаска. Фото: Вадим ПЕРФИЛЬЕВ

Возрождение и развитие российской алюминиевой отрасли неразрывно связано с именем Олега Дерипаска. Фото: Вадим ПЕРФИЛЬЕВ

Олег Дерипаска вырос на Кубани в небольшом городке Усть-Лабинске, очень привязан к своей малой родине и поддерживает ее с момента основания своего бизнеса. Еще одна малая родина – Саяногорск, где началась его карьера, и тоже особое отношение к этому городу.

Он с отличием закончил физфак МГУ, и, хотя не пошел в науку, финансирует фундаментальные исследования и оказывает грантовую поддержку талантливым студентам и учёным. Уже много лет занимается поддержкой науки, образования, культуры, спорта, развития российских регионов. А в начале пандемии коронавируса пришлось заняться еще и системой здравоохранения: с его поддержкой всего за полгода в разных регионах страны были построены семь центров помощи и спасения, причем, по самым высоким стандартам!

Всегда на высоте

Стремление подтянуть качество жизни в небольших региональных городах к уровню мегаполисов, привитое Русалу, уже стало частью ДНК компании.

Поэтому много лет РУСАЛ строит спорткомплексы и бассейны, а тренажерные залы открывает прямо на заводах. Все это делается ради людей, которые живут в небольших городах, и которые связаны с алюминиевым производством. Это по-настоящему талантливые и отзывчивые люди! Волонтеры, спортсмены, изобретатели, художники и артисты. Сегодня мы расскажем только о некоторых, но на самом деле их очень много!

Например, аппаратчик-гидрометаллург Уральского алюминиевого завода Артем Барбара в этом году стал лауреатом городской молодежной премии I степени в номинации «Спорт», завоевал бронзу Казанского международного марафона, вошел в ТОП-50 Югорского лыжного марафона, где за два дня преодолел почти 100 километров, обойдя тысячи спортсменов со всего мира.

Артем Барбара – металлург, спортсмен, волонтер и, конечно, красавец во всем, за что берется! Фото: организаторов Казанского марафона

Артем Барбара – металлург, спортсмен, волонтер и, конечно, красавец во всем, за что берется! Фото: организаторов Казанского марафона

При этом он успевает постоянно участвовать в корпоративных и городских волонтерских проектах, и без перерыва учится! За шесть лет работы на заводе Артем повысил разряд, освоил несколько смежных профессий и поступил в Уральский федеральный университет на специальность «Металлургия цветных металлов».

У старшего мастера участка грузоподъемных механизмов Иркутского алюминиевого завода Александра Грудинского другое спортивное увлечение – баскетбол. Он пришел на завод в 2000 году, и в это же время впервые стал чемпионом Иркутской области по баскетболу (и повторил это 6 раз!). Сейчас он тренер команды Иркутского алюминиевого завода, воспитал 10 КМС!

Александр Грудинский – вносит огромный вклад в развитие спорта области и завода. Фото: Артем МОИСЕЕВ

Александр Грудинский – вносит огромный вклад в развитие спорта области и завода. Фото: Артем МОИСЕЕВ

Маргарита Александрова, лаборант спектрального анализа Иркутского алюминиевого завода, с детства увлекается воздушной гимнастикой:

– Сейчас я не только выступаю сама, но и тренирую учеников спортивной секции. Приятно, что на заводе с большим вниманием относятся не только к моей работе, но и к хобби.

Кстати, строительство спорткомплексов не закончилось, оно продолжается. Например, в этом году в Саяногорске построят центр спортивных единоборств для всех жителей города.

Радовать глаз и поднимать настроение

У творчества нет границ, и у каждого творческого человека свой путь!

Например, у Александра Радченко, который трудится на Иркутском алюминиевом заводе, все началось 10 лет назад со спонтанной покупки фотоаппарата. Поначалу думал, что красивые кадры - это просто. Но нет.

Александр Радченко вдохновляется работой и фотографирует сердцем. Фото: Артем МОИСЕЕВ

Александр Радченко вдохновляется работой и фотографирует сердцем. Фото: Артем МОИСЕЕВ

- Всему надо было учиться. Постепенно разбирался с настройками фотоаппарата, спрашивал у профессионалов, ходил на мастер-классы, научился работать с программами по обработке фото. Спустя три года, с опытом и со временем кадры в моем объективе изменились, стали интересными. В этом году 16 больших моих работ были представлены на выставке к празднику 9 Мая.

- Я горжусь этой съемкой, фотографии получились действительно с эмоциями. Посетители выставки так же, как и я прочувствовали кадры. И мне было очень приятно, что с помощью фотоаппарата я смог передать то, что было на душе, - говорит Александр Радченко.

Бригадир электромонтеров ИСО Саяногорской промлощадки Олег Жуков, наоборот, сколько себя помнит, всегда увлекался творчеством: рисовал, занимался мозаикой из шпона, резьбой по дереву и пенопласту, чеканкой. И хотя выбрал другую профессию, но и хобби не бросил. Особый всплеск случился во время пандемии коронавируса. Он написал 16 картин!

Олег Жуков – металлург с душой художника. Фото: Елена ВАГИНА

Олег Жуков – металлург с душой художника. Фото: Елена ВАГИНА

- Желание творить, сделать своими руками вещь, которая будет радовать глаз и поднимать настроение, сопровождало всегда. Из-за постоянного цейтнота уже лет 10 не брал в руки кисти. А во время вынужденной изоляции решил: такой шанс надо использовать, - рассказал Олег Жуков.

Но самое главное в жизни художника-самоучки – семья. У него шестеро детей, все они закончили музыкальную и художественную школы. Станут ли они профессиональными художниками или музыкантами, покажет время. А жизнь показывает, что можно работать на заводе и реализоваться в творчестве.

Литейщик Иркутского алюминиевого завода Вячеслав Агальцов всегда любил петь, и с удовольствием делает это после работы в заводской рок-группе «Искра». Совсем недавно у музыкантов возникла идея возродить «квартирники», и теперь они поют на вечерах живой музыки вместе со своими зрителями.

С детства поет и бригадир смены Саяногорского алюминиевого завода Александр Бобин.

Александр Бобин уже 15 лет поет в народном ансамбле русской песни «Весна». Фото: из личного архива

Александр Бобин уже 15 лет поет в народном ансамбле русской песни «Весна». Фото: из личного архива

- После трудового дня нужна перезагрузка. Кто рыбалкой занимается, кто - хоккеем, теннисом, кто-то марки собирает, ну а я пою, - говорит о своем увлечении Александр.

И уже 15 лет вместе с народным ансамблем русской песни «Весна» путешествует по Хакасии, участвуют в фестивалях и конкурсах. Здесь он нашел свою любовь, так вместе и поют.

Но второй профессией это не признает: «Сцена – это только для души». И никогда даже не задумывался оставить производство. Главными в жизни он считает уверенность в завтрашнем дне и стабильность, которые дает ему его профессия, завод.

С ним соглашаются и литейщики Иркутского алюминиевого завода Иван и Андрей Гирфановы, которые увлекаются изготовлением изделий из кожи. И специалист службы качества Иркутского алюминиевого завода Елена Шуреева, она уже 10 лет увлекается лепкой из полимерной глины и проводит мастер-классы для коллег по работе.

5642 метра вверх

Металлурги умеют не только работать, но и отдыхать нестандартно, творчески. Например, менеджер отдела планирования и анализа дирекции по электролизу Братского алюминиевого завода Борис Петухов колесит по миру на своем велосипеде:

«Колесить по миру» — это про Бориса Петухова – металлурга из Братска. Фото: из личного архива

«Колесить по миру» — это про Бориса Петухова – металлурга из Братска. Фото: из личного архива

- Меня тянет к знаковым эпичным конечным точкам, например, мыс Рока – самая западная точка Европы, мыс Пиай – самая южная точка Евразии. Последний раз я был на нашем черноморском побережье, прокатился из Сочи в Керчь, пополнил свою коллекцию очередным мостом, Крымским. Традиция «коллекционировать» мосты зародилась после первой поездки через Братский мост под Абаканом, и с тех пор мосты – моя слабость. Если взять путешествие из Армении в Грузию, я для себя придумал цель – соединить 2 моря, Каспийское и Черное, и это получилось. В Корее запомнилась самая длинная велодорожка в мире протяженностью почти 700 км, по больше части не пересекающаяся с автомобильной дорогой. Обычно в путешествии у меня получается проехать примерно 1000-1200 км, за год накатываю около 5 тысяч.

Сотруднице Красноярского алюминиевого завода Елене Тороповой тоже дома не сидится, в этом году она покорила главный пик России – Западную вершину Эльбруса высотой 5642 метра.

Даже на вершине Эльбруса Елена Торопова думала о работе и любимых коллегах. Фото: Александр ДМИТРИЕВ

Даже на вершине Эльбруса Елена Торопова думала о работе и любимых коллегах. Фото: Александр ДМИТРИЕВ

Идею подняться на Эльбрус секретарь двух дирекций - по литейному производству и по обеспечению производства - вынашивала давно. Увлечение горными походами началось еще в 2011 году, когда Елена переехала из Братска в Красноярск: Столбы, Ергаки, Борус и многие другие места, плюс активный образ жизни, она круглый год занимается плаванием, ходит в тренажерный зал в заводском современном спортивном комплексе, катается на горных лыжах, коньках, роликах, велосипеде, танцует бачату.

Этот год запомнится на всю жизнь восхождением на Эльбрус.

«Было счастье, что в день восхождения на вершину, несмотря на нехватку кислорода, я хорошо себя чувствовала – рассказывает Елена. – Синее небо, яркое солнце, - все, как я мечтала. На Западном пике высотой 5642 метра мы пробыли всего 15 минут, и я успела снять видео с цветным дымом и поднять флаг РУСАЛа».

Надо ли говорить, что эти люди справятся с любой задачей на производстве и в жизни? Впереди у них новые планы, мечты и победы, а их надежный тыл, завод, обеспечивает стабильность сотрудникам, их семьям и целым городам.

Корреспондент «Комсомолки» поздравляет всех металлургов страны с профессиональным праздником.

Корреспондент «Комсомолки» поздравляет всех металлургов страны с профессиональным праздником.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ