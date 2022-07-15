Найдено самое «высокое» почтовое отделение в мире

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На северо-востоке Индии, в Гималаях, находится небольшая, всего на 200 жителей, деревня Хикким. Из-за сильного снегопада население в течение семи месяцев вынуждено жить в ней вдали от цивилизации. В деревне нет Интернета и мобильной связи, но работает почтовое отделение.

Каждый день почтальон Ринчан Шерринг открывает почтовый ящик и достает из него огромное количество открыток, сообщает FranceInfo.

- Это все туристы отправляют, - рассказывает он. – Многие подписывают открытки себе и своим друзьям, ведь это так необычно получить послание с самого высокогорного почтового отделения в мире.

После того как открытки и письма будут рассортированы, почтальон передает их курьеру, который несколько раз в неделю пешком доставляет почту на «большую землю» - в город Казу, а оттуда уже они разлетаются по всему миру.

- Конечно, тяжело каждый день ходить по 8 часов пешком, - делится трудностями курьер Дикит Долма. – Но у меня нет другого выбора. В селе только мне под силу преодолеть километры дороги, остальные люди – пожилые.

- Наш регион – один из самых изолированных в Индии, - добавляет почтальон. – Почта – не только связь с внешним миром, но и способ получать наличные деньги – зарплату или пенсию.

В туристический сезон почтовое отделение превращается в одну из главных достопримечательностей, и Ринчан проводит экскурсии. Он рассказывает гостям деревни историю родных мест, а те, в свою очередь, пересказывают ее своим близким, отправляя письма и открытки из самой высокогорной почты в мире.