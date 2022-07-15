В США признали, что симпатии Саудовской Аравии на стороне Путина

Президент РФ Владимир Путин после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-саудовских переговоров в Королевском дворцовом комплексе, 2019 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

По мнению западных СМИ, личные отношения российского лидера Владимира Путина и высшего руководства Саудовской Аравии выливаются в наилучшие отношения между Москвой и Эр-Риядом за все время дипломатического общения между странами. На этом фоне первый визит в королевство американского президента Джо Байдена, начавшийся сегодня, скорее всего не принесет больших результатов.

«Российский лидер смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, в то время как большая часть развитых стран избегала его», – пишет The Wall Street Journal.

Автор статьи сравнивает взаимоотношения Путина и бен Сальмана с поведением Байдена в отношении фактического лидера Саудовской Аравии: нынешний глава Белого дома никогда не общался с наследным принцем по телефону и уж тем более не встречался лично. А еще на заре своей президентской карьеры Байден обещал сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя, и вряд ли на Ближнем Востоке об этом забыли.

Так что, поездка Байдена, по всей видимости, не принесет результата, на который рассчитывает американский лидер.

Накануне своего ближневосточного турне Байден заявлял, что США рассчитывают не только добиться увеличения поставок нефти и снижения ее стоимости, но и получить от Эр-Рияда поддержку в противостоянии с Россией.