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Половина лета пролетела быстро. Оставшиеся полтора месяца астрологи советуют провести с пользой и соблюдая разумную осторожность в определенные дни. Для тех, кто развлекается, сверяя планы на будущее с гороскопами – мы составили памятку.

Астролог Елена Егорова для kp.ru написала рекомендации на оставшиеся полтора месяца лета.

Благоприятные и опасные дни в июле

Благоприятные дни месяца:

Для начала нового проекта, дела, открытия бизнеса - 15, 17, 25, 27, 29 июля.

Для важных дел и поездок - 25, 26, 27 июля.

Для получения чего-либо - любых документов, разрешений, согласий и так далее - 25, 26 июля.

Для благоприятного увольнения, развода, избавления от ненужного, начала диеты - 17, 25, 30 июля.

Неблагоприятные дни месяца:

- Не рекомендуются для любых открытий и начала новых дел - 16, 18, 23, 24, 28, 30 июля.

- Опасные дни, вероятность ДТП, следует соблюдать осторожность - 17, 23, 24, 29, 30 июля.

Благоприятные и опасные дни в августе

Благоприятные дни месяца:

Самые благоприятные дни для любых начинаний, дел - 6, 7 августа.

Просто благоприятные – 19, 31 августа.

Неблагоприятные дни месяца:

- Не рекомендуются для любых открытий, начала новых дел - 4, 5, 10, 11, 17, 18, 22, 24, 28, 29, 30 августа.

- Опасные дни, вероятность ДТП, пожароопасность, следует соблюдать осторожность - 4, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 29 августа.

Как следует из расчетов астролога – половина июля будет намного продуктивнее и удачнее всего августа. Это подтверждает и нумеролог. Нумеролог Фарида Красавкина сделала расчеты для kp.ru. Благоприятный период для любых сделок настанет в середине июля – особенно для операций с недвижимостью, которые проводятся семейными парами. Весьма удачными могут стать начинания, планы и идеи, которые появились в это время июля. А в конце августа и начале сентября следует воздержаться от любых крупных покупок и от важных сделок.