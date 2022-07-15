Росгвардейцы продемонстрировали свидетельства массового дезертирства украинских военных

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии обнаружили документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ.

«С апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2 парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР) под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Фамилии, имена, воинские должности и звания указаны в десятках рапортов командира 2 парашютно-десантного батальона», - комментируют обнаруженные документы в Росгвардии.

Украинские десантники оказались настолько «суровы», что бегут, пользуясь любой возможностью. Еще чаще не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Согласно документов их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Напомним, вчера официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. Так, 13 июля в 226-ом националистическом формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону.

«В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», - сообщил официальный представитель Минобороны России.

А руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявил на брифинге, что по показаниям пленных военнослужащих ВСУ большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписать «отказ от прохождения специальной медицинской комиссии».

«Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе. Это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону городов больных, стариков и подростков», - отметил Мизинцев.