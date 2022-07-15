Неповторимый колорит народов: регионы представят традиционные промыслы на осеннем фестивале

Каждый регион представит свои традиционные промыслы и ремесла

Уже этой осенью в столице Мордовии состоится межрегиональный фестиваль народных промыслов и ремесел «Тев». Посвященное Году культурного наследия народов России мероприятие будет проходить 17 и 18 сентября 2022 года на площадке Мордовэкспоцентра.

В субботу, 17 сентября, пройдет официальное открытие фестиваля. Гостей ждет множество творческих площадок: они смогут посетить выставку изделий народных промыслов и ремесел, побывать на показательных и обучающих мастер-классах от народных мастеров, принять участие в конкурсе сельских фольклорных коллективов «Поет село родное». На фестивале также пройдут конкурс-дефиле «Национальный костюм на подиуме», презентация национальной кухни «Цёмарат», выставка книг «Добрых рук мастерство» и круглые стол «Народные художественные промыслы: перспективы развития», на котором обсудят развитие народных промыслов в России. Поддержать их решила и медиагруппа «Комсомольская правда» в своем специальном мультимедийном проекте «Самобранка» (см. СПРАВКА).

На два дня, в течение которых будет проходить фестиваль «Тев», сквер Мордовэкпоцентра станет зоной отдыха. Гости мероприятия посмотрят на национальные костюмы, модельную одежду, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамику, гжель, художественную обработку кожи, лоскутное шитье и куклы и многое другое. В выставке-ярмарке народных промыслов поучаствуют народные мастера из 14 регионов Поволжья, 22 районов Республики Мордовия и Саранска. Регионы страны представят традиционные промыслы и ремесла с неповторимым колоритом и уникальностью их малой родины.

Самых юных посетителей ждут игры «Народные игры и забавы». Фестиваль – проект Дома дружбы народов Республики Мордовия – стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры. Партнерами проекта выступают Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии, Дом народного творчества и Поволжский центр культур финно-угорских народов.

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Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».