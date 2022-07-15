Хедлайнерами лектория VK Fest от «Знания» станут Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Александр Цыпкин, Сергей Безруков, Михаил Лабковский, Сергей Гармаш и другие знаменитости

Посетителей самого масштабного open-air этого лета ждёт традиционный для фестиваля лекторий, организованный совместно с Российским обществом «Знание»

В этом году лекторий VK Fest создан совместно с Обществом «Знание». Он откроет свои двери для гостей фестиваля в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) — посетителей ждут дискуссии на самые разные темы с участием звёздных спикеров. Хедлайнерами станут знаменитые актёры, учёные, публицисты, олимпийские чемпионы, руководители бизнеса, диджитал-художники и многие другие.

Среди хедлайнеров:

Александр Цыпкин и Сергей Гармаш проведут «БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени.

Михаил Лабковский расскажет посетителям о концепции счастливой жизни в турбулентные времена и ответит на вопросы аудитории.

Николай Дроздов раскроет секрет культовой программы «В мире животных» и с научной точки зрения объяснит вирусную популярность кошек и собак в интернете.

Сергей Безруков раскроет тему репертуарного театра в эпоху развития цифровых технологий.

Сергей Бурунов поделится секретами актёрского мастерства, поговорит об этапах профессионального становления артиста, необходимости «четвёртой стены» и социальных сетей.

Также в лектории от «Знания» пройдут дискуссии «Любовь, химия и влечение глазами науки», посвящённая любви с точки зрения физиологии и критического мышления, и «Олимпийский лёд», на которой гости VK Fest вместе с заслуженными мастерами спорта поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте. В беседах примут участие: олимпийская чемпионка Камила Валиева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова, а также российская фигуристка и серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова. Модераторами дискуссий со спортсменами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Кроме этого в посетителей ждёт дискуссия о ведении бизнеса во времена пандемии и международных ограничений — ценным опытом преодоления трудностей поделятся гуру отечественного предпринимательства. Среди них: генеральный директор World Class Николай Прянишников, сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков, основатель сервиса аренды электросамокатов Whоosh Дмитрий Чуйко и другие российские бизнесмены. В Сириусе (Сочи) спикеры «Лектория» проведут с гостями фестиваля дискуссии о путешествиях по России и экстремальных видах спорта.

Двери лектория от «Знания» будут открыты для всех желающих 23 и 24 июля с 14:00 до 19:30 в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сириусе (Сочи) 23 июля с 15:30 до 19:30. Подробнее ознакомиться с расписанием и узнать последние новости можно в официальном сообществе фестиваля, а также на сайте и в сообществе Российского общества «Знание».

VK Fest пройдёт при поддержке организационного партнёра Радио Record сразу в трёх городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). Вход в Сириусе будет свободный, но можно приобрести билеты в Ложу, которые позволят расположиться на многоуровневом подиуме с отличным видом на сцену. Билеты на фестиваль в Москве и Петербурге доступны на vk.cc/tickets.