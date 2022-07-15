Почему у дятлов не болит голова: Ученые поняли, что ошибались

Большой пёстрый дятел. Фото: Shutterstock

Дятел долбит клювом по дереву, нанося более 20 ударов в секунду, двигая головой в два раза быстрее пули. Перегрузки, которые он при этом испытывает, достигают 1200 g. А по некоторым оценкам, и 1400 g. Для сравнения, людей отправляет в нокаут 80-100 g. Вопрос: почему дятлы не «отрубаются»?

Ученые считали, что разобрались в свое время. Мол, голова дятла оснащена специальными «амортизаторами». Их роль выполняют спинномозговая жидкость, которая гасит вибрацию, жилистый и пружинистый подъязычный хрящ-гиоид, располагающийся и в глотке, в носоглотке, и губчатая кость, которая отделяет основание клюва от черепа. Все эти приспособления и демпфируют удары. Якобы.

Не исключено, однако, что стройная теория, давно придуманная орнитологами, не куда не годится. Доводы, развенчивающие ее, недавно изложили бельгийские специалисты по биомеханике из Университета Аниверпена (University of Antwerp in Belgium) в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Тщательно проанализировав несколько сотен скоростных видеозаписей «пулеметной» работы дятлов, бельгийцы, которыми руководил Сэм Ван Вассенберг (Sam Van Wassenbergh) пришли к выводу, что ничего дятлы не демпфируют, а просто стучат по стволу дерева словно молотком – жестки и твердым. Их череп не играет роли защитного шлема – удары не поглощает. Более того, какое-либо их поглощение не давало бы так сильно долбить, мешало бы клевать личинок и прочих насекомых, добываемых из дерева.

Но тогда снова возникает вопрос: «почему дятлы не «отрубаются»?

Ответ у бельгийских исследователей прост: удары той силы, которые наносит дятел, вполне терпимы для его небольшого и легкого мозга. Дятел не «заморачивается» по этому поводу. Ведь дерево достаточно мягкий материал – податливый. Вот если бы он долбил по чугуну, то наверняка бы получил сотрясение мозга. По той же причине дятлы не выросли крупнее, чем они есть. А могли бы, чтобы быть мощнее и долбить, соответственно, сильнее. Им этого не нужно – своих способностей хватает. Более сильные удары опять же повреждали бы увеличившийся мозг.

Согласно данным исследований, удары той силы, которые наносит дятел, вполне терпимы для его небольшого и легкого мозга. Фото: Shutterstock

Однако, «ударная» работа не проходит для дятлов совсем уж бесследно. В их мозгах постепенно накапливается особый белок, свидетельствующий о получении травм. Такой же со временем появляется у боксеров, часто получающих удары по голове.

Мозги дятлов еще и перегреваются. Поэтому птицы время от времени делают перерывы – охлаждаются.

Кстати, не изменился ответ на другой интересный вопрос, почему у пернатых «молотков» не вылетают прочь глаза при каждом ударе. А потому, что вот их он бережет. На кадрах скоростной видеосъемки хорошо видно, как дятел прикрывает глаза – моргает. Глаза удерживает и защищает так называемое третье веко.

Тук-тук-тук…