Исследование: коронавирус оказался невероятно живучим

Ученые выяснили, что коронавирус может жить на замороженном мясе более 30 дней Фото: Shutterstock

Американские ученые из Северной Каролины доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 способен жить на замороженном мясе до 30 дней. О том, что эта зараза невероятно живуча, говорили китайские ученые еще в начале пандемии и, наконец, дело дошло до детального исследования. Американцы поместили вирус на стейк, упаковывали его и заморозили. Их интересовало: что если на мясокомбинате больной сотрудник чихнул на продукт, и спрятал его в холодильник? И они полностью смоделировали эту ситуацию. После 30 дней в морозилке, коронавирус на поверхности мяса все еще был активен.

Можно ли заразиться ковидом, распаковав дома стейк с вирусом? Вообще-то вероятность такого события, как чих на мясо, маловероятна: больные сотрудники на работу не допускаются, и все носят маски и очки. Кроме того, важна концентрация вируса на замороженном мясе.

- В теории вирус из холодильника достать можно, но вот много ли его там? Думаю, крайне мало. Точно также кто-то может чихнуть и в ресторанную тарелку, увы. Но это редкость, - комментирует новость на своем канале вирусолог Анча Баранова.

Эксперт отмечает, что при определенном стечении обстоятельств коронавирус может попасть и на замороженные овощи, и мороженое, рыбу, курицу, свинину. Никакой специфичности именно в говядине нет. Просто в начале пандемии отмечалось распространение коронавируса на мясных фабриках, вот ученые и зацепились за эту идею.

- Необходимы постоянные усилия по предотвращению загрязнения пищевых продуктов и поверхностей, санитарная обработка рук работников и посуды для пищевых продуктов, а также адекватная санитарная дезинфекция ножей, - напоминают в своей научной статье ученые.

Мысль хоть и не новая, но актуальная, когда на дворе – рост заболеваемости от коронавируса, да еще и вирус оспы обезьян понемногу обживается среди людей.