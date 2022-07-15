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Наука15 июля 2022 11:15

Исследование: коронавирус оказался невероятно живучим

Ученые выяснили, что коронавирус может жить на замороженном мясе более 30 дней
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Ученые выяснили, что коронавирус может жить на замороженном мясе более 30 дней

Ученые выяснили, что коронавирус может жить на замороженном мясе более 30 дней

Фото: Shutterstock

Американские ученые из Северной Каролины доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 способен жить на замороженном мясе до 30 дней. О том, что эта зараза невероятно живуча, говорили китайские ученые еще в начале пандемии и, наконец, дело дошло до детального исследования. Американцы поместили вирус на стейк, упаковывали его и заморозили. Их интересовало: что если на мясокомбинате больной сотрудник чихнул на продукт, и спрятал его в холодильник? И они полностью смоделировали эту ситуацию. После 30 дней в морозилке, коронавирус на поверхности мяса все еще был активен.

Можно ли заразиться ковидом, распаковав дома стейк с вирусом? Вообще-то вероятность такого события, как чих на мясо, маловероятна: больные сотрудники на работу не допускаются, и все носят маски и очки. Кроме того, важна концентрация вируса на замороженном мясе.

- В теории вирус из холодильника достать можно, но вот много ли его там? Думаю, крайне мало. Точно также кто-то может чихнуть и в ресторанную тарелку, увы. Но это редкость, - комментирует новость на своем канале вирусолог Анча Баранова.

Эксперт отмечает, что при определенном стечении обстоятельств коронавирус может попасть и на замороженные овощи, и мороженое, рыбу, курицу, свинину. Никакой специфичности именно в говядине нет. Просто в начале пандемии отмечалось распространение коронавируса на мясных фабриках, вот ученые и зацепились за эту идею.

- Необходимы постоянные усилия по предотвращению загрязнения пищевых продуктов и поверхностей, санитарная обработка рук работников и посуды для пищевых продуктов, а также адекватная санитарная дезинфекция ножей, - напоминают в своей научной статье ученые.

Мысль хоть и не новая, но актуальная, когда на дворе – рост заболеваемости от коронавируса, да еще и вирус оспы обезьян понемногу обживается среди людей.

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