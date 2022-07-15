Мужская мода: что предлагают мужчинам дизайнеры Московской недели моды

На подиумах появлялись самые разные образы: от комфортных повседневных до сложных, элегантных, для особых событий. В коллекциях участников недели моды нашлось много интересного как для любителей гавайских рубашек и денима, так и для поклонников строгой классики и минимализма.

IANIS CHAMALIDY (Санкт-Петербург)

IANIS CHAMALIDY

Дизайнер из Санкт-Петербурга Янис Чамалиди традиционно представил коллекцию, практически полностью выдержанную в черном цвете. Одежда для реальных людей, хоть и не без нотки авангарда, – так можно охарактеризовать коллекцию DIVIDUUM, которая получилась в меру строгой и графичной. На подиуме Московской недели моды были показаны как женские, так и мужские образы. Мужская линия состояла из сдержанных костюмов-двоек в паре с чуть прозрачными рубашками, пиджаков, украшенных тонкими нитями из цепочных звеньев, широких шорт и маек нестандартного кроя.

BUGERA

BUGERA

Деконструктивизм и архитектурный крой – две главных составляющих новой коллекции бренда BUGERA. Марка презентовала новинки в рамках Московской недели моды на ВДНХ. На импровизированном подиуме были показаны укороченные рубашки, модели с принтом, дополненные галстуками, брючные костюмы с объемными жакетами. Модели примерили укороченные бомберы с рисунком, футболки, свитшоты и деним.

VM STUDIO

VM STUDIO

Еще один бренд, поддерживающий идеи вторичного использования и кастомизации, – это VM STUDIO. Показ состоялся на подиуме у фонтана на ВДНХ. Асимметричные удлиненные рубашки, деним в технике пэчворк, брюки-карго и многослойность хорошо сочетались с точно подобранными деталями, платками и логотипами известных рок-групп.

Дима Магний

Дима Магний

На Московской неделе моды молодой дизайнер Дима Шаповалов представил дебютную коллекцию бренда Дима Магний «Эксперимент 1.0». В основе — апсайкл-принцип, устойчивая мода и «скрещивание» изделий. Часть коллекции выполнена в натуральной палитре, но постепенно дизайнер добавляет ярких красок: появляются красный, синий, бирюзовый, желтый. Каждое изделие, по мнению Шаповалова, обладает своей энергетической ценностью. Возможно, именно поэтому коллекция получилась такой активной и разнообразной.

GULЯЙ by IGOR GULYAEV

Коллекция GULЯЙ by IGOR GULYAEV

Шестой день Московской недели моды на ВДНХ был завершен показом бренда IGOR GULYAEV. Под сет DJ Федора Фомина появлялись модели, продемонстрировавшие одежду новой линии GULЯЙ. Она посвящена молодому поколению, и ее цель – создать удобный, демократичный сегмент одежды для молодежи. Дерзкие свитшоты, принты на футболках, экокожа, фатин и мех - знаковые элементы неповторимых образов.

VOLEGOV

VOLEGOV

Серию индивидуальных показов заключительного дня Московской недели моды завершила динамичная презентация бренда VOLEGOV. Черно-белая коллекция ON THE BRINK состояла из узнаваемых фасонов, переосмысленных по-новому. В мужском сегменте коллекции особое внимание привлекают укороченные пиджаки и бомберы в сочетании с высокой посадкой и акцентной резинкой с лого на брюках.

SHOCKING AFTERTASTE

SHOCKING AFTERTASTE

Московский дизайнер Костя Скороходов уже 4 года экспериментирует с кастомизацией, что и подтолкнуло его к созданию бренда SHOCKING AFTERTASTE в 2020 году. Его смелые решения понравились многим представителям шоу-бизнеса, среди клиентов бренда были Егор Крид, Элджей, Нюша, Дима Билан, Cмоки Мо, Kizaru, Mary Gu, Гоша Карцев, Дина Саева, Марьяна Ро и многие другие. В этом сезоне Костя представил коллекцию Reworked, которая состоит из 50 изделий ручной работы. В коллекции можно проследить ковбойскую тематику и отсылки к гранж-панку 2000-х. Цветовая палитра разнообразна: от нежно-голубого до классического панк-рок-сочетания розового с черным. Каждая вещь уникальна, так как вторичное использование материалов, нестандартный подход к технике окрашивания тай-дай, ручной варке и травления позволили создать трендовые вещи.

VANYA VANIN

VANYA VANIN

Коллекция Renewal 2.0 – вторая большая коллекция бренда VANYA VANIN. Название коллекции отразило изменение вектора развития бренда, а значит, настроения дизайнера. Упор сделан на спортивную тематику. Он отдал предпочтение трикотажным изделиям, в коллекции появились прилегающие силуэты с линиями, подчеркивающие формы тела. Основными стали три цвета: белый, черный, серый. Наряду с ними есть яркие акценты: желтый, зеленый, синий, оранжевый, лиловый. Минималистичные вышивки, принты с логотипами, прорезиненная фурнитура послужили отличным декором. Нельзя не отметить аксессуары: кепки с вышивками и авторские украшения.