О подробностях сделки пока известно крайне мало. По условиям продавца, новые владельцы должны будут поменять название и логотип Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неисповедимы пути иностранного бизнеса, уходящего из России. Московский завод Renault французы по доброте душевной подарили столичным властям. Сеть строительных магазинов OBI вроде кто-то купил, но до сих пор до конца непонятно, кто именно. Зато более-менее прояснилась ситуация с американской сетью кофеен Starbucks.

Еще 10 марта компания объявила об уходе из нашей страны. А вчера стало известно, что покупает ее не кто иной, как Тимур Юнусов, он же Тимати, автор хита «Где лучшие тусовки? У нас в клубе!» и прочих шедевров мировой музыки. Причем покупает не один, со своей тусов… Простите, со своими бизнес-партнерами: известным ресторатором Антоном Пинским и холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

О подробностях сделки пока известно крайне мало. По условиям продавца, новые владельцы должны будут поменять название и логотип - так что пышнотелую «старбаксовскую» русалку мы больше не увидим.

Kp.ru дозвонился до Антона Пинского, но на комментарии ресторатор был скуп.

- Пока я вам ничего рассказать не могу, сделка в стадии завершения, - сказал Пинский. - Но та информация, что появилась в прессе, правдива. Мы, действительно, будем новыми владельцами и будем развивать эту сеть дальше.

О том, что будет с ассортиментом и ценами, Пинский пока сказать не готов. Но пообещал в ближайшее время огласить подробности.

- Одна из сложностей, с которой придется столкнуться новым владельцам, это сохранение рентабельности (доходности, - Ред.), - объяснил нам генеральный директор ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия. - Starbucks как глобальная сеть имел очень серьезный финансовый ресурс, в том числе маркетинговый, для поддержки рентабельности бизнеса. Рестораны были расположены в лучших, дорогих местах. Чтобы остаться в этих местах, оборот новых заведений должен быть таким, чтобы точки окупались.

Есть и еще одна сложность – с поставками кофе, которые сильно уменьшились в апреле и мае.

- Основные объемы кофе приходили к нам через европейские порты – Гамбург, Роттердам. Там его перегружали на маленькие суда - фидеры и отправляли по разным странам, - рассказывает Чантурия. - Но из-за санкций начались проблемы. Поставщики кофе искали обходные пути, строили маршруты через новые коридоры - Китай, Турцию, Дальний Восток, Азербайджан. По нашим прогнозам, объемы поставок кофе в Россию восстановятся осенью, когда эти схемы окончательно утвердятся. Так что не переживайте, без кофе мы не останемся.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве 15 лет назад – в 2007 году. Американцы зашли в Россию с солидным капиталом: они сразу арендовали точки в самых престижных местах центра столицы и не скупились на мощную рекламную компанию.

В начале нынешнего года в российскую сеть Starbucks входило уже 130 кофеен, в которых работало 2000 человек. Всем им американцы продолжают исправно платить зарплату.

В прошлом году, по данным СМИ, выручка компании «Кофе Сирена» (это юрлицо представляло бренд Starbucks в России) составила 5,2 млрд рублей.