Нужно ли сейчас фиксировать курс рубля: Объясняет эксперт

У России до 2014 года уже был, по сути, частично фиксированный курс Фото: REUTERS

Колебания курса рубля достигают 15 – 20 рублей. То за доллар дают 50 рублей, то через несколько дней он уже близок к 70-ти, а спустя неделю снова падает до 60 рублей. Такая ситуация вроде бы невыгодна никому: ни бюджету, ни экспортерам, ни импортерам, ни нам с вами. Всем нам хочется стабильности. Ну разве что валютные спекулянты радуются и с удовольствием катаются на этих качелях. Так может, зафиксировать курс рубля? И всем сразу станет хорошо? Об этом в программе «Нелишние деньги» в эфире радио «КП» мы расспросили Олега Шибанова, профессора, директора Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.

- Большого смысла в фиксации курса нет. Ведь что такое привязка? Значит вы, как государство, можете управлять этим курсом. Обычно этим занимается Центробанк. Они привязываются тем, что в нужный момент продают или покупают часть валютных резервов на бирже. Так делают в Швейцарии, Гонконге и некоторых странах Персидского залива, - объяснил эксперт.

У России до 2014 года уже был, по сути, частично фиксированный курс. К примеру, во время кризиса 2008 года Центробанк пытался удержать крепость рубля. И сжег на бирже почти половину накопленных к тому времени резервов – всего за несколько месяцев. И это все равно не спасло рубль от резкого падения в марте 2009 года. То есть, деньги ЦБ потерял абсолютно бессмысленно. Во время следующего кризиса – 2014 года – курс специально не удерживали. Он упал, а потом поднялся. Страна сохранила все валютные резервы и даже нарастила их впоследствии.

- Допустим, вы решили, что доллар должен стоить не 60 рублей, как сейчас, а 80 рублей. Тогда вы, как Минфин или Центробанк, будете вынуждены ходить на валютный рынок. Если прибегают много россиян и хотят купить валюту, потому что курс кажется им выгодным, вам нужно ее продать. А если, наоборот, люди решают, что курс слишком высокий и они хотят избавиться от валюты, тогда придется ее покупать, - объясняет Олег Шибанов.

При этом операции с долларами и евро сейчас токсичны. Во-первых, ЦБ не может продавать валюту на бирже, потому что резервы заморожены. Во-вторых, ни банки, ни крупные компании не хотят держать больших остатков в этих валютах. Потому что тоже есть риск блокировки. В таких условиях удерживать определенный курс нет особого смысла. Лучше использовать рыночные механизмы. Они лучше найдут равновесный курс рубля, чем если это будет определять государство.

- В нормальных условиях привязка влечет много последствий для международной торговли. Наш экспорт будет сильно дорожать, а импорт будет слишком дешевым и будет захватывать наш внутренний рынок. При этом сейчас для бизнеса особой проблемы в колебаниях курса нет. Я слежу на российских онлайн-агрегаторах цены на электронику. И вижу, как вместе с курсом колеблется стоимость товаров. Рубль изменился - стоимость телефонов, наушников и всего остального тут же изменилась. Нет никаких сложностей быстро поменять цены, - объясняет Олег Шибанов.

Тем не менее в правительстве все же хотят добавить стабильности валютному рынку – за счет рыночных методов. Раньше для этого использовали бюджетное правило (когда в резервы отправлялись излишки от нефтяных сверхдоходов). Его хотят вернуть, но покупать при этом не доллары и евро, а китайские юани, индийские рупии и валюты других дружественных стран. Это косвенно будет влиять и на курсы «токсичных» валют.

Понравился подкаст? Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!