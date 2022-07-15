А вот новостройки если и упали, то не так сильно. Всего на 2% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минус 7%. В среднем на столько подешевели квартиры в России. Это последние данные аналитического центра «Домклик». Пика стоимости недвижимость достигала в апреле. Тогда покупки подстегнула паника, резкое обесценивание рубля и еще одобренные ипотеки по низким ставкам. После этого на рынке наступил застой, который вылился в нынешнее снижение цен.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - НИЗКИЙ СПРОС

Почему квартиры дешевеют? Факторов много. Но в первую очередь, это снижение платежеспособного спроса. Оно во много связано с высокими ставками по ипотеке. Они остаются кусачими. Центробанк хоть и понижает ключевую ставку, но банки не торопятся снижать рыночные ставки по ипотеке.

Житейский здравый смысл подсказывает многим потенциальным покупателям: в кризис лучше сократить расходы и не совершать крупных покупок. Тем более в долг, да еще и на длинный срок. Кроме того, многие ждут, что ставки по ипотеке снизятся еще сильнее. Поэтому откладывают покупки в надежде на то, что и цены будут ниже, и кредиты – дешевле.

Как снизилась средняя цена «квадрата» в России

Апрель 104854 рубля

Июль 97975 рублей

Итого минус 7%

P.S. Для сравнения, в июле 2020 года «квадрат» в среднем по стране стоил 58485 рублей, а в июле 2021-го – 75223 рубля.

По данным аналитического центра ДомКлик.

НОВОСТРОЙКИ – ТОЖЕ В МИНУСЕ

А вот новостройки если и упали, то не так сильно. Всего на 2%. Это совокупный эффект льготных программ и акций от застройщиков. Первые позволяют взять квартиру под 5 – 6% годовых, но определенным категориям населения. А вторые дополняют выгодные условия завуалированными скидками от застройщиков. В итоге первичный рынок выглядит живее, чем вторичный.

В июне на рынке новостроек было заключено на 20% больше сделок, чем в мае. При этом доля ипотеки выросла до рекордных 80%. По данным Центробанка, в мае 2022 года средняя ставка по оформленным ипотечным кредитам на новостройки составила 3,81% годовых. Это рекордный минимум для рублевых кредитов за всю историю наблюдений.

Примечательно, что цены упали неравномерно. По данным портала «Мир квартир», падение зафиксировано лишь в 40 из 70 крупнейших российских городов, где проводилось исследование. При этом наибольшее снижение произошло там, где пузырь надулся сильнее всего. К примеру, сильнее всего цены скорректировались в Сочи и Краснодаре, которые были лидерами роста по стоимости квадратного метра (см. графику). Москва – тоже в первой десятке.

Где сильнее всего упали цены на квартиры

Город и снижение цены за второй квартал

Краснодар -11,4%

Сочи -11,1%

Санкт-Петербург 10,4%

Хабаровск -8,1%

Нижний Новгород -6,3%

По данным портала «Мир квартир».

ПРОГНОЗ

Что будет дальше? Куда пойдет цена на квадратные метры в столице? Некоторые эксперты считают, что дно еще впереди. Мол, всем рулит платежеспособный спрос, который вряд ли в ближайшее время повысится.

- В марте, на фоне паники из-за резкого обесценения рубля, цены на квартиры подскочили сразу на 6%, при этом некоторые объекты подорожали до 20%. С тех пор рубль не только отыграл все потерянное с конца февраля, но и укрепился до уровней, забытых с 2014 года. Вот только цены на жилье забыли вернуть назад. Однако запросы продавцов все сильнее расходятся с финансовым возможностям покупателей – заградительные ипотечные ставки и раздутые цены обвалили спрос на «вторичку». Скорее всего, снижение цен в ближайшие месяцы продолжится: как минимум, должна уйти мартовская надбавка, которая выглядит уже совершенно неадекватно при нынешнем курсе рубля, - прогнозируют в аналитическом центре портала «Индикаторы рынка недвижимости».

Другие эксперты считают, что после небольшой передышки рынок недвижимости пойдет вверх. Во-первых, на него могут выйти рублевые вкладчики, разочарованные снижением ставок по депозитам. По данным ЦБ, банки уже предлагают всего 7,5% годовых. Во-вторых, вложить часть средств в жилье могут обладатели валютных заначек. Многие из них больше не видят смысла хранить сбережения в долларах и евро. Но и переводить ее в золото или китайские юани пока не готовы. Альтернативой может стать недвижимость.

Что все это значит для нас?

Скорее всего, падение недвижимости еще какое-то время будет иметь место. Лето - традиционно мертвый сезон на рынке жилья. В это время цены либо стоят на месте, либо падают (годы ажиотажа не в счет). Рынок продавца трансформировался в рынок покупателя. Если планировали покупать жилье, можно и даже нужно требовать скидки. По данным ИНКОМ, при заключении сделок они составляют от 5 до 10%. Ну а если хотите продать квартиру - мои соболезнования. Придется идти на компромисс.