Система "ковидных" выплат медикам изменится

Приостановка начисления выплат связана со стабилизацией ситуации с коронавирусом в стране Фото: Екатерина СИМОХИНА

Правительство приняло решение приостановить специальные социальные выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с ковидом или контактирующим с ними. Единовременные страховые выплаты также не будут перечисляться медицинскому персоналу и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с ковидными пациентами. При этом медики будут получать стандартную доплату в 25% к окладу за работу с инфекционными больными.

Ее получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также работники медорганизаций с высшим немедицинским образованием, оказывающие специализированную помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в стационарных условиях, а также участковые врачи терапевты и педиатры, врачи общей практики, инфекционисты, средний медперсонал, работающий с этими врачами, фельдшеры ФАП и фельдшерских пунктов, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях.

Приостановка начисления выплат связана со стабилизацией ситуации с коронавирусом в стране. Число выявленных случаев коронавируса находится фактически на одном из минимальных уровней. Больницы, ранее перепрофилированные под борьбу с ковидом, вернулись к нормальной работе по основному профилю.

Как поясняют специалисты, новые штаммы, которые приходят к нам из Европы, характеризуются еще более низкой летальностью и малой долей госпитализаций. Они гораздо менее опасны, чем предыдущие штаммы коронавируса. Они больше сравнимы с сезонными ОРВИ. Именно поэтому большинство пациентов лечатся на дому, зачастую даже не обращаясь к врачам. В итоге оказание помощи пациентам с ковидом фактически перешло из экстренного в обычный режим, предполагающий лечение в специальных инфекционных больницах и отделениях. За время пандемии по стране создано 77 новых объектов инфекционной службы мощностью более 11 тысяч коек.

Свою роль сыграла и массовая вакцинация. Она позволила сформировать коллективный иммунитет и защитить жизни и здоровье россиян.

Напомним, единовременные страховые и специальная социальная выплаты медицинским работникам, контактирующим с пациентами с COVID-19, были введены в мае и октябре 2020 года соответственно. Медики тогда столкнулись с беспрецедентной нагрузкой.

Как пояснила «КП» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная, решение правительства об отмене специальных выплат медикам обоснованно, так как поменялась динамика эпидпроцесса COVID-19.

- Мы видим, что изменилась структура заболевших людей. Ситуация по COVID-19 стабильная. Конечно же, из-за распространения новых геновариантов «омикрона» мы можем увидеть рост числа новых случаев. Новые подварианты быстрее передаются от человека к человеку, но заболевание, вызываемое тем же ВА.4 и ВА.5, протекает легче, чем вызванное штаммами «дельта» или «альфа», которые циркулировали в прошлом и позапрошлом годах.

Поэтому, резкий рост числа тяжелых случаев и госпитализаций маловероятен. Также сейчас низкие риски существенного увеличения нагрузки на систему здравоохранения, - говорит Наталья Пшеничная.

С ней согласен и руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов.

- Понятно, что замена штаммов коронавируса «бета», «гамма», «дельта» на варианты «омикрон» привела к тому, что вирус получил возможность опять нас посетить. Но мы видим, что «омикрон», несмотря на рост заболеваемости, не проводит к значительному росту госпитализированных. Сейчас история с возможной новой волной коронавирусной инфекции будет все-таки сопровождаться тем, что это «представление» разыграется на фоне уже немного других декораций – мы имеем дело с проиммунизированным населением, активно ведущейся вакцинальной кампанией и с доступом к вакцине, - замечает Александр Семенов.

По его словам, такого количества госпитализированных и нагрузки на стационары, на диагностические лаборатории, как это было в 2020 или 2021 уже не ожидается.

- В связи с этим, не будет такого рекрутирования персонала, ведь эти выплаты были связаны с тем, что происходило массовое перепрофилирование стационаров, приходилось привлекать и терапевтов, и хирургов, и чуть ли не офтальмологов в «красную зону». Да, конечно, надо было поддерживать стимулирующими выплатами специалистов. Сейчас же это будет как с туберкулезом – люди, работающие с туберкулезными больными, получают свою надбавку. Здесь будет надбавка за работу с коронавирусной инфекцией, - поясняет Александр Семенов.