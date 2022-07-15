Тодоренко и Топалов до последнего не узнавали пол ребенка Фото: СОЦСЕТИ

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов стали родителями во второй раз. В семье артистов появился сын, которого назвали Мир.

Регина Тодоренко родила второго сына на Бали. Телеведущая провела на острове последние два месяца. Компанию ей составили муж Влад Топалов и сын Майкл.

"У Регины и Влада родился сын. Мальчика назвали Мирославом. Все прошло хорошо. Вес крохи - более четырех килограммов", - сообщили друзья пары.

Позже Тодоренко разместив в блоге трогательную фотографию. В кадре она позирует с мужем и новорождённым сыночком на руках.

Родившая Регина Тодоренко показала второго сына Мира Фото: СОЦСЕТИ

К слову, Тодоренко и Топалов до последнего не узнавали пол ребенка. "Наша любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир", - сообщила счастливая Регина.

Незадолго до вторых родов семья в полном составе улетела на Бали. Этот остров артистка считает своим местом силы. "Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на Земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали, где я себя чувствую умиротворенной и целостной", - делилась знаменитость.