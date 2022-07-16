Президент Турции Эрдоган стал опекуном мальчика-сироты

Крепко обняв ребенка, Эрдоган сказал, что сегодня исполнит роль его отца, которого мальчишка никогда не видел и не знал

По просьбе воспитанника детского дома президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришел в школу на родительское собрание.

Мальчик, круглый сирота, попросил своего учителя дать ему почтовый адрес президента Турции. На вопрос – зачем? - тот улыбнулся и ответил, что хочет пригласить Эрдогана на родительское собрание.

Педагог не стала отговаривать мальчика. Она дала ему адрес резиденции главы государства, но предупредила, что тот - очень занятой человек, и, скорее всего, у него не получится приехать в школу. Мальчик заверил учителя, что не будет расстраиваться, но письмо президенту все-таки напишет.

Письменного ответа он не получил, но в назначенный день президент Турции приехал в школу. И сел вместе с мальчиком за одну парту.

Крепко обняв ребенка, Эрдоган сказал, что сегодня исполнит роль его отца, которого мальчишка никогда не видел и не знал. Школьному руководству и учителям президент представился опекуном и заявил, что с этого дня чувствует свою ответственность за судьбу школьника и позаботится о нем в будущем.

Турки оценили поступок своего президента. Многие знают, что детство и юность Эрдогана было нелегким: чтобы хоть как-то помочь своей семье, он торговал булочками и напитками в криминальных районах родного города. Поэтому всегда старается помочь детям, откликаясь даже на такие необычные просьбы.