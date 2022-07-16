Всемирный банк призвал ослабить санкции, чтобы избежать мирового кризиса

Нехватка удобрений и продовольствия ведут к очень серьезной опасности возникновения голода во многих государствах мира Фото: REUTERS

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил The Washington Post, что продление санкций самым негативным образом скажется на мировой экономике, и первыми в грядущем мировом кризисе пострадают развивающиеся страны.

По мнению Мэлпасса, некогда занимавшего посты зам. министра финансов США и старшего экономического советника Дональда Трампа, вместо санкций лидерам государств стоит сосредоточиться на развитии торговых отношений, а также увеличении поставок на мировой рынок продовольствия и энергоносителей.

В противном случае, убежден экономист, в мире разразится гуманитарная катастрофа, а многие страны ожидает высокая инфляция и рецессия. Кроме того, очень высок риск резкого сокращения международных резервов.

– Странам по всему миру нужно ослаблять и отменять ограничения на экспорт, импорт и неадресные субсидии, – заявил Мэлпасс.

Он также отметил, что перенаправление газа в Европу может иметь катастрофические последствия для ряда развивающихся стран, а нехватка удобрений и продовольствия ведут к очень серьезной опасности возникновения голода во многих государствах мира.

Ранее Минфин США уже принял решение о послаблении некоторых антироссийских санкций в части продовольствия и медицинских товаров, а власти Канады и Германии сломали головы в попытке обойти свои же ограничения, чтобы вернуть турбину для «Северного потока».