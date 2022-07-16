Украина пригрозила не допустить западные банки до восстановления Незалежной

Киев не допустит банки к участию в послевоенном восстановлении Украины Фото: REUTERS

Суббота началась с новых сюрпризов из Киева, которые украинская власть на этот раз преподнесла не своим гражданам и не России, а своим "союзникам" на Западе. Советник президента Украины по экономике Олег Устенко (тот самый, что требовал от запада сотни миллиардов и даже триллион долларов помощи), как сообщила Financial Times, направил однотипные письма сразу в несколько ведущих банков Запада. В числе адресатов были руководители американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон и британской финансовой группы HSBC Ноэль Куин.

В своем письме, что удивительно на первый взгляд, Устенко не просит денег, а требует и грозит этим почтенным кредитным учреждениям. Требует он разорвать связи этих финансовых структур с компаниями, которые торгуют российской нефтью. Дескать, тем самым они лишь продлевают конфликт, за что обязательно поплатятся в будущем. И тут начинается этап угроз.

Устенко предупреждает, что если западные банки не выполнят его ультиматум, то Киев после окончания конфликта подаст в Международный уголовный суд (МУС) на указанные кредитные конторы иски по обвинению в причастности к военным преступлениям. Но еще более серьезную угрозу он озвучил после этой. Киев не допустит эти банки к участию в послевоенном восстановлении Украины.

Аналогичные письма, как сообщает британское издание, были направлены Устенко в Citigroup и Crédit Agricole.

Получите, как говорится, распишитесь. Как что? Очередной документ, который зафиксировал общий дебилизм и профессиональную некомпетентность очередного борца с Россией и "за все хорошее в гомосексуализме и прочих современных демократических ценностях". Советнику президента Украины невдомек, что МУС не преследует ни государства, ни какие-либо компании и прочие юридические лица, а ведет дела исключительно в отношении физических лиц, обвиняемых в военных преступлениях, геноциде и других особо тяжких преступлениях. Кстати, Украине было бы неплохо и ратифицировать Римский статут, чтобы иметь возможность полноценно сотрудничать с МУС. Хотя для нынешнего руководства Незалежной неподсудность конкретных руководителей может стать последней надеждой. Но в Гааге их никто судить и не собирается. Потому что суды над ними пройдут в Донецке и Луганске, как уже проходят над попавшими в плен украинскими нацистами и иностранными наемниками.

Было бы неплохо советнику украинского президента по экономике узнать, что платежи от "Газпрома" в "Нафтогаз Украины" за транзит российского газа в Европу проходят через тот же Citigroup. Их тоже надо останавливать? Или это другое?

Еще более алогичной выглядит угроза Киева о потенциальном отказе крупнейшим западным банкам в участии по восстановлению Украины после войны. Во-первых, это смешно, особенно после того, как Устенко заявил, что Украине сейчас необходима финансовая помощь Запада в размере 9 миллиардов долларов ежемесячно. Нищего попрошайку внезапно обуяла гордость, и он плюнул на лакированные штиблеты господина, остановившегося перед ним для подаяния.

А во-вторых, ни крупные (и даже мелкие) западные банки, и сами государства "цивилизованного мира" могут не озадачивать себя и своих партнеров этой проблемой. Восстанавливать уничтоженное ими же и их шестерками на бывшей Украине будут не они, а Россия и ее банки и компании (особенно те, в отношении которых уже введены западные санкции). К слову, эта работа уже началась и набирает обороты.

Но выглядят эти заявления команды Зеленского, в целом, очень смешно. Это даже не "назло кондуктору куплю билет и пойду пешком". Это самая настоящая унтер-офицерская вдова Гоголя, которая сама себя высекла.

А Гоголя они там, похоже, не читали. Потому что он российский писатель малороссийского происхождения, а не украинец. И писал на русском языке.

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