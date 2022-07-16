Певец Рики Мартин рискует провести остаток жизни за решеткой

Адвокаты Рики Мартина уверяют, что все происходящее – бессовестная клевета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный пуэрториканский певец Рики Мартин может угодить в тюрьму на срок до 50 лет из-за обвинений в насилии над собственным племянником. По словам потерпевшего, артист подвергал его физическому и психологическому давлению в течение семи месяцев.

Ранее СМИ сообщали об обвинениях в насилии, выдвинутых в адрес Рики Мартина, однако имя потерпевшего не раскрывалось. Теперь же стало известно, что иск против певца подал его племянник, а это совершенно другое дело.

Журналисты также утверждают, что причиной насилия со стороны открытого гея Мартина послужил тот факт, что у мужчин были отношения, которые закончились пару месяцев тому назад, и певец никак не мог принять разрыва.

Адвокаты Рики Мартина уверяют, что все происходящее – бессовестная клевета.

– Мы знаем, что, когда в этом деле станут известны истинные факты, наш клиент будет полностью оправдан. Обвинения против Рики Мартина, повлекшие за собой судебный приказ, полностью ложны – заявили в адвокатской конторе, которая взяла на себя защиту певца.