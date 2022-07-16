Замглавы Минстроя Никита Стасишин: «Если вы хотите купить жилье, идите и покупайте! Инфляцию никто не отменял»

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЖДАТЬ НЕ СТОИТ

- В конце июня в России была снижена ставка льготной ипотеки. Как вы считаете, к чему это может привести?

- Впервые программа льготной ипотека на новостройки была введена в России по поручению президента в 2020-м, пандемийном году, и тогда ставка была 6,5%. Это привело практически к двукратному увеличению объема выдачи ипотеки на первичном рынке.

После февральских событий нынешнего года ключевая ставка Центробанка резко выросла до 20%. Тогда, напомню, ставка льготной ипотеки выросла до 12%, а с апреля была снижена до 9%. В итоге за апрель и май мы зафиксировали очень серьезное сокращение объемов продаж на первичном рынке: они упали примерно на 70%. Все-таки ставка в 12 или 9 процентов в сочетании с неопределенностью очень сильно повлияли на принятие решений наших граждан о покупке жилья.

И вот сейчас ставка была скорректирована до 7%. Мы рассчитываем, что при такой ставке сможем отыграть какой-то объем продаж за июль-август. Нам важно выполнить поручение президента: прирост ипотечного портфеля в 2022 году должен составить не менее 2,5 трлн рублей. Имеется в виду и первичный, и вторичный рынок, и обычная ипотека, и все льготные программы. Напомню, помимо льготного жилищного кредита под 7% у нас есть семейная, дальневосточная, сельская ипотека, а сейчас уже и ипотека для айтишников.

- А какой прирост был в прошлом году?

- Также 2,5 трлн рублей по всем программам. Замечу, что если раньше 40-50 процентов объема покупки жилья на первичном рынке были с использованием ипотеки, то за два последних года, после внедрения льготной программы, цифра выросла до 70-85%. Это больше 1,7 трлн рублей в год.

- По вашим прогнозам, когда может начаться рост спроса на жилье? Ведь сейчас лето, «низкий сезон» на рынке недвижимости.

- Несмотря на лето, мы рассчитываем, что объем сделок на первичном рынке уже сейчас начнет увеличиваться, чтобы отыграть снижение спроса в мае и апреле. А самыми, на мой взгляд, важными месяцами будут сентябрь и октябрь.

Но если за эти два летних месяца мы увидим, что спрос не восстановился, то не будем ждать осени. В этом случае Минстрой России будет выходить с предложением о дополнительных мерах поддержки спроса.

- Что это могут быть за предложения?

- Возможно, рассмотрим вопрос корректировки семейной ипотеки. По нынешним условиям, чтобы получить такую ипотеку (до 6% годовых, - Ред.), в семье должен родиться ребенок в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 года. На мой взгляд, этот срок надо продлевать. И дополнительные меры могут еще оказывать застройщики с банками, по их льготным программам.

Но я считаю, что сегодня не стоит говорить о дополнительных мерах поддержки, создавая отложенный спрос. Все зависит от доходов и экономического положения наших семей. Будем смотреть, анализировать и принимать решения в зависимости от ситуации.

- Все верно, надо дать ситуации устаканиться. Ведь ставка по льготной ипотеке, как и ключевая ставка Центробанка, в этом году менялась буквально на глазах…

- Как вы помните, в прошлом году, когда ключевая ставка Центробанка была равно 4,25%, рыночная ипотека на вторичном рынке была почти равна льготной ставке на первичном. И люди, продавая свое жилье на вторичном рынке, улучшали свои жилищные условия, покупая квартиры в новостройках. Первоначальный взнос составлял более 30%. Сегодня за март, апрель и май, по сути, на вторичном рынке сформировалась заградительная ставка по ипотеке. Единицы российских семей могут взять ипотеку под 17-20 процентов.

- Тем более на вторичку.

- Тем более на вторичку. Поэтому посмотрим. И мы очень надеемся, что Центральный банк будет дальше снижать ключевую ставку. Это должно повлиять на доступность ипотеки на вторичном рынке, что впрямую связано с объемом покупки жилья на первичном по льготным программам.

- Но стоит ли ждать еще большего снижения ставки льготной ипотеки? Ведь было и 6,5%...

- Обращаюсь ко всем читателям «Комсомольской правды». Не нужно ничего ждать! Во-первых, инфляцию у нас никто не отменял. Во-вторых, пока вы будете решаться, найдутся другие люди, которые купят вашу квартиру. Поэтому, если вы хотите купить жилье, надо идти и покупать его прямо сегодня.

- А что будет с ценами на первичку - по крайней мере, до конца нынешнего года?

- С учетом большого объема введенного жилья мы считаем, что стоимость квадратного метра в 2022 году не будет превышать инфляцию (по прогнозам, в нынешнем году она составит около 16%, - Ред.).

- То есть снижения цен, которое нам уже год обещают эксперты, не будет?

- На некоторые объекты будет, и оно уже началось в той или иной форме. Мы же все слушаем радио, ездим по дорогам и видим рекламные плакаты, на которых застройщики предлагают ипотеку под 2, 3, даже 0,5 процента годовых. Все это - дополнительные скидки, которые заложены в стоимости квадратного метра.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«СДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМО МНОГОЕ»

- Никита Евгеньевич, а каковы основные проблемы строительной сферы сейчас? И как Минстрой будет помогать их решать?

- Конечно, основное - это баланс спроса и предложения во всех регионах России. В силу объективных причин, есть города, в которых жильё не строится. Это зависит от миграции, от числа рабочих мест, от социально-экономического положения в городе.

Есть очень большие вопросы к модернизации ЖКХ. Необходимо снизить потери в сетях, оптимизировать затраты с учетом ограничения по росту тарифов.

Еще одна задача, связанная с жилищным строительством – это синхронизация документов: социально-экономического территориального планирования, дорожного и градостроительного развития. По сути, это не требует никаких денег, но оптимизация сроков ведет к снижению затрат у строительного блока.

Также мы, конечно, понимаем, что даже если ипотека будет 0%, многие семьи взять ее все равно не смогут. Потому что займ будет просто не с чего отдавать. Это касается многих категорий граждан, которые сегодня стоят на учете: владельцев аварийного жилья, обманутых дольщиков... Поэтому нужно строить много социального, арендного жилья.

Кроме того, необходимо за 1,5-2 года завершить строительство всех ранее замороженных объектов. И, конечно, глубже заниматься выстраиванием поставок некоторого оборудования из-за рубежа - в первую очередь лифтов, особенно в дома, где более 15 этажей.

В общем, сделать необходимо многое. Если резюмировать, то нужно увеличить объемы жилищного строительства, улучшить качество среды проживания, а также уменьшить административные барьеры и создать здоровую конкуренцию, чтобы застройщики между собой конкурировали не ценой, а качеством проектов.

И последнее: большое внимание нужно уделить малым городам, а также туризму. Нужно обустраивать набережные, парки, общественные пространства и т. д.

- Это очень приятно слышать. Хочется, чтобы строились не только «человейники», в которых живут тысячи людей, которым толком негде погулять...

- …и особенно это касается городов и регионов, где не нужна плотная застройка, не требуется такая этажность и земельные участки стоят кратно дешевле, чем в Москве.

ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ

- В прошлом году в России был поставлен рекорд по вводу нового жилья – 92,6 млн квадратных метров. И больше половины нового жилья – это индивидуальные дома. Расскажите, пожалуйста, о вариантах льготной ипотеки для тех, кто хочет построить индивидуальный жилой дом.

- За два пандемийных года у наших граждан сформировалась потребность иметь загородный дом либо улучшить свои жилищные условия и построить что-то свое. Но с выдачей ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) была следующая ситуация. Банки не понимали предмет залога и остаточную стоимость объекта. Проще говоря, они не понимали, сколько стоит такой дом, из чего он будет построен и т. д. Соответственно, риски по такой ипотеке были намного выше, чем с многоэтажными домами, в которых с ценами все понятно.

Это приводило к тому, что человек, собираясь построить дом, шел за потребительским кредитом. По которому ставка гораздо выше ипотечной.

Мы много сделали, чтобы изменить ситуацию.

Во-первых, законодательно дали возможность строительства индивидуальных жилых домов с проектным финансированием из счетов эскроу (специальный счет, на котором хранятся средства до выполнения определенных условий, и если у застройщика возникнут проблемы, дольщик сможет забрать свои деньги, - Ред.). То есть это, по сути, даже не индивидуальные дома, а поселки. И мы распространили все льготные ипотечные программы на такой вид ИЖС. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» мы будем стимулировать развитие таких поселков через бюджетное финансирование затрат на дороги и инженерные сети.

Кроме того, единый институт развития ДОМ.РФ запустил программу по субсидированию дополнительных двух процентных пунктов, чтобы можно было выдавать ипотеку на самостоятельное возведения жилья.

- Это что же получается: если я решу построить дом, то у меня есть возможность взять ипотеку на два процента «дешевле» обычной льготной?

- Да. Причем ее предлагает не только ДОМ.РФ, но и остальные банки - ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк.

Кроме того, в прошлом году мы сформировали в публичном доступе реестр объектов ИЖС с конкретными проектами, их можно увидеть на портале строим.дом.рф. Вы выбираете проект (или делаете свой), приходите с ним в банк и подаете заявку на льготную ипотеку. Чтобы банк тоже видел: есть конкретный дом, он строится за такое-то время, используются вот такие материалы и т. д. Это дает возможность описать его характеристики с точки зрения предмета залога. Мы очень рассчитываем, что эти меры позволят кратно увеличить объем рынка индивидуального жилищного строительства.

СТРОЙМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- А строить из чего будем? Никита Евгеньевич, что у нас с импортозамещением в строительной сфере?

- Подобными вопросами занимается Министерство промышленности. Но могу сказать, что на заседании президиума Госсовета президент поставил задачу – довести долю отечественных производителей стройматериалов на нашем рынке до 95%.

- Со скольки?

- Если говорить о стандартном строительстве, то там эта доля очень высока – около 90%. И на сегодняшний день мы уже фиксируем рост производства стройматериалов в России. Например, увеличилось производство бетона, кирпича.

Но мне кажется, тут неправильно говорить о необходимость полного импортозамещения. Ни одна страна мира не обеспечивает себя полностью. Все равно какие-то материалы, комплектующие завозятся из-за рубежа, весь мир так живет. Но, конечно, в нынешних условиях нужно выстраивать новые цепочки поставок. Над этим сейчас идет работа и я думаю, мы точно с этим справимся. И в ближайшее время у нас не будет проблем ни с одним видом строительных материалов.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

- Никита Евгеньевич, вы упомянули национальный проект «Жилье и городская среда». Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.

- В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Минстрой отвечает за четыре направления.

Первое направление: к 2030 году объем жилищного строительства должен составить 120 млн квадратных метров. Кроме того, улучшать свои жилищные условия должны 5 млн человек в год.

Дополнительно в рамках нацпроекта есть федеральные проекты.

Во-первых, по сокращению аварийного жилья. Для каждого региона там установлен свой показатель. Сейчас создается новая программа по расселению аварийного жилья.

Во-вторых, это федеральный проект по созданию комфортной городской среды. Там есть несколько направлений, начиная от модернизации коммунальной инфраструктуры и заканчивая созданием парков, скверов, набережных, точек притяжения граждан в каждом городе нашей страны.

А еще есть проект «Ипотека», за него отвечает Минфин. Это снижение рыночной ставки по жилищному кредиту. В этом году средняя ставка по ипотеке - причем любой, не только льготной - должна по национальному проекту составить 6,9% или даже 6,7%.

- Насколько все это реализуемо полностью в нынешних условиях?

- Об ипотеке и строительстве жилья мы уже много говорили. Что касается комфортной городской среды, то здесь мы не видим снижения объемов финансирования. За это большое спасибо и нашему курирующему вице-премьеру Марату Хуснуллину, и президенту. Потому что они понимают, насколько важно менять облик городов, вкладывать деньги в инфраструктуру.

А что касается расселения аварийного жилья, то здесь есть дополнительные инструменты. Это и комплексное развитие территорий, и дополнительные средства на модернизацию, и эффективная работа нашего нового института развития - Фонда развития территорий, который объединил Фонд ЖКХ и Фонд дольщиков.

Таким образом, несмотря ни на что, мы считаем, что сегодня у нас есть все возможности выполнить все показатели национального проекта «Жилье и городская среда».