Учёные подвели итоги масштабного экологического проекта «Чистая Арктика» Фото: Shutterstock

Национальный парк «Русская Арктика» совместно с нефтяной компанией «Роснефть» три года вели мониторинг состояния островов архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). Наблюдали за участками, которые были загрязнены во времена СССР. Исследовательская группа пришла к интересным выводам. Подведение итогов состоялось на всероссийской экологической онлайн-платформе «Чистое будущее».

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ИССЛЕДОВАНИЯМ

Перед тем, как изучать очаги остаточного загрязнения грунтов нефтепродуктами, архипелаг пережил масштабный субботник. На первом этапе работ, который проводили в 2012 -2017 годы, специалисты занимались ликвидацией накопленного экологического ущерба.

Разбирали аварийные здания, объекты инфраструктуры, собирали отходы на территории нацпарка, отработанные и брошенные материалы. Мусор и собранные нефтепродукты вывезли на материк для последующей утилизации.

«Раньше на этих землях располагались воинские части, гидрометерологические станции, военные аэродромы, нефтесклады и транспортные предприятия. Почти везде происходила утечка топлива. В советские годы керосин могли вылить прямо на землю. А иногда топливо вытекало из емкостей» - рассказал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов.

САМЫЕ СЕВЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новый виток исследований стартовал в 2019 году. В рамках проекта «Чистая Арктика»ученые хотели выяснить масштабы ущерба, а также отследить, как оставшиеся на ЗФИ нефтепродукты мигрируют в течение года.

— Благодаря компетенциям «Роснефти», удалось привлечь наших коллег из ведущих академических институтов, чтобы провести исследования на должном уровне и получить результаты. У нас есть свой научный отдел, но он небольшой. Здесь же нужны были работы в области микробиологии, построения цифровых моделей местности — это очень узкая специализация. Такой фронт работ силами парка провести невозможно. В ходе проекта постоянно сталкивались с новыми задачами. Главная сложность — эти исследования самые северные в мире: 900 км до Северного Полюса. Ледовый покров очень серьезный. Пришлось сконструировать специальный бур, который помогал отбирать пробы из мерзлых почв. Как и любое исследование, оно всегда открывает нам новые горизонты и ставит новые проблемы, — отметил Кириллов.

Главный вывод исследования: ущерб оставшихся загрязнений может быть оценен как незначительный.

— Нужно было выяснить как нефтепродукты воздействуют на арктическую экосистему. Съемка с воздуха позволила локализовать маршруты их миграции. Отбирали пробы грунтов, следили, как изменяется концентрация нефтепродуктов в почве. Исследования показали, что там, где ликвидированы разливы, снижение концентрации нефтепродуктов в разы. В Арктике процесс самоочищения природы идет очень медленно. Поэтому хорошо бы продолжать ликвидировать разливы., — считает руководитель проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

НЕФТЕДЕСТРУКТОРЫ

Кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела биологии, биохимии Почвенного института им. Докучаева Дмитрий Никитин изучал микроорганизмы на острове Хейса на ЗФИ. Ученый рассказывает, что микробы — как лакмусовая бумажка изменения в экосистемах.

— Микроорганизмы максимально быстро и чутко реагируют на изменения в природе. Они могут быть индикаторами экосистем. Они могут также употреблять нефтепродукты и тем самым перерабатывать их. Наибольшим потенциалом обладают грибы. Одноклеточные и мелкие формы очевидно также используют для питания нефтепродукты. Высокая численность микроорганизмов, по-видимому, способствует постепенной интоксикации и восстановлению местных экосистемы после антропогенных нарушений, — поделился Никитин результатами исследования.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории нефтяной микробиологии ФИЦ Биотехнологии РАН ИНМИ РАН Тамара Бабич анализировала пробы грунтов, которые прислали участники экспедиции. Исследователь рассказывает, что на Земле Франца-Иосифа найдены микроорганизмы-нефтедеструкторы.

— На их основе можно выпускать биопрепараты, которые будут способствовать очищению грунтов в арктических широтах. Ведь техникой и химикатами ввиду тяжелых климатических условий работать сложно. У микробов-аборигенов потенциал выше, использовать их экономически выгоднее.

СПРАВКА «КП»

Национальный парк «Русская Арктика»

Самая крупная особо охраняемая природная территория (ООПТ) в мире — 8,8 млн га. Это сопоставимо с площадью Португалии или двух Швейцарий. Нацпарк создали 13 лет назад. Он простирается на два полярных архипелага в Архангельской области: северная часть Новой Земли и архипелаг Земля Франца-Иосифа. Из-за тяжелых климатических условий постоянного населения здесь нет. Приезжают только туристы и ученые. На территории обитают семь видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу, в т.ч. белый медведь, атлантический морж, кит-нарвал и гренландский кит.