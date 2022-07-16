Латвия воюет со своими детьми: в Риге детский коллектив заподозрили в "измене" из-за интервью Лукашенко

Гнев министра иностранных дел Латвии обрушился на детей из Рижской детской академии радио и телевидения "Academy KidsTV" за интервью с Лукашенко. Фото: Кадр видео

Совершенно дикая история разыгрывается в Риге. Нет, на фоне военного конфликта Украины с Россией это может показаться сущей мелочью – никого не убивают, не грабят, но ведь и Латвия ни с кем не воюет. Тихая мирная сонная провинция, послушная заокеанским и европейским хозяевам, размеренная жизнь, суть которой уже через три-четыре месяца сведется к выбору между теплом и сытостью. И вдруг – такие страсти.

- Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена., - выстрелил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Неужели кто-то решил прославить Гитлера, нацистов или их помощников-коллаборантов? Нет. Да и в таком случае в Риге такого человека или структуру скорее бы одобрительно похлопали по плечу. Сам Эдгарс и похлопал бы, мол, зер гут, продолжайте в том же духе. Не зря ведь по улицам Риги традиционно проходят торжественные марши последователей эсэсовцев и на них чествуют ветеранов гитлеровских коллаборационных подразделений.

Может, это какая-то экстремистская структура? Тоже мимо. Весь гнев министра иностранных дел Латвии обрушился на детей из Рижской детской академии радио и телевидения "Academy KidsTV". За то, что они поехали на фестиваль "Славянский базар" в Витебске. Глава МИД потребовал у всех компетентных и ответственных государственных структур провести проверку этой антигосударственной акции и дать правовую оценку. К делу подключена местная контрразведка – Служба государственной безопасности Латвии. Ее следователи сейчас проверяют детский коллектив на предмет наличия уголовного преступления по статье "Измена". Там тоже сделали заявление по поводу детского театра.

- Учреждение в рамках своей компетенции следит, нет ли в их деятельности возможных угроз национальной безопасности, - и там тоже к деятельности детского коллектива появились вопросы.

Дети, которые учатся сценической речи, конечно же, были рады поехать на фестиваль культуры, в котором участвуют 23 страны, где есть, в том числе, и детский конкурс. И провинились в самом страшном, на взгляд латвийской власти, прегрешении. Они проявили инициативу и сами взяли интервью у президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Это вам не у дедушки-эсэсовца интервью брать.

И вот теперь на них озверело набросилась вся карательная машина прибалтийской демократии. И, с большой вероятностью, "Academy KidsTV" вскоре закроют. И ведь детишки и их родители просто ничем не смогут ответить.

Такое оно, суровое лицо прибалтийской демократии. Наказывают уже только за то, что дети сказали "здравствуйте" не тому, по мнению взрослых дядей и теть, человеку. Которые сами, конечно же, никогда детьми не были.

Латвийский либерал-фашизм не просто в действии, он у власти, и он торжествует.