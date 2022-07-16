СБУ задержала в Виннице сразу около 300 "корректировщиков" российских "Калибров"

Массовые репрессии начались в Виннице практически сразу после ударов российских ракет "Калибр" по местному Дому офицеров. Фото: REUTERS

Массовые репрессии начались в Виннице практически сразу после ударов российских ракет "Калибр" по местному Дому офицеров. Что, кстати, доказывает истинность заявление Минобороны РФ о том, что ракетами удалось накрыть очень важное сборище местного военного командования. Или же совещание в штабе ВВС Украины, который располагается в этом областном центре.

Официальный представитель областного управления Службы безопасности Украины озвучил гигантскую цифру задержанных местных жителей, которых подозревают в том, что они были "корректировщиками" наведения российских ракет – около трехсот человек. Сначала говорили о задержании "нескольких десятков" местных горожан силами местной же полиции, но когда к делу подключилась украинская контрразведка, заработал конвейер, и счет пошел на сотни.

Вообще, ситуация совершенно абсурдная и бредовая и напоминает, как после крушения "Боинга" авиакомпании "Малазийские авиалинии", украинские эксперты также вовсю тиражировали фейки о задержании людей, которые с земли "корректировали" стрельбу установки ПВО "Бук". Люди, которые несут подобную чушь, прекрасно понимают, что точно так же, как при пуске зенитной ракеты, при стрельбе крылатыми ракетами нет никаких "корректировщиков". В первом случае огонь открывается по захваченной аппаратурой цели, во втором – в ракету закладываются точные координаты цели. И никаких "правее, левее, чутка подальше" и прочих команд не существует.

И на Украине это прекрасно понимают. Не зря же представители МВД сообщили, что при атаке Винницы использовались ракеты, которые "наводятся не в глаза, а по координатам". Как скромненько прокомментировали в МВД, "конкретных наводчиков может и не быть". А говоря прямо и честно, никаких корректировщиков для "Калибров" не существует в природе.

Тогда зачем и к чему эти сотни задержанных, многие из которых наверняка будут арестованы. И причин тому можно насчитать сразу несколько. Первая и самая очевидная – идет зачистка от потенциально нелояльных киевской власти, от тех, кто что-то такое запостил в соцсетях, кто позволил себе открытую критику Зеленского и членов его команды, кто высказался с нотками симпатии к России и русским. Вторая – очевидное сведение счетов, когда сосед доносит на не угодившего ему соседа. И здесь неважно, каких взглядов в действительности придерживался задержанный. Главное, что на него есть бумага, в которой перечисляются его прегрешения. Третья, как ни парадоксально кажется на первый взгляд, но и коррупции тут также есть местечко. Поскольку за то, чтобы отпустить задержанного, не возбуждая в отношении него никакой "пидозры" и не предъявляя обвинения, можно соскрести неплохую по местным меркам сумму. А ведь некоторых подозреваемых можно и не домой отпускать, а прямо в военкомат направить. А чтобы изменить маршрут и миновать это не самое веселое для мобилизационного резерва учреждение, тоже следует заплатить.

Для кого-то трагедия, а кому – лишняя возможность "заработать" или получить повышение с поощрением. В общем, для кого война, а для кого – та самая мать родна. А для нынешней Украины это высказывание истинно вдвойне и даже втройне.