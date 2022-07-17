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Общество16 июля 2022 21:59

«Другие ложку до рта не доносят, а эта на пианино играет!»

Видя тяжесть Дашиного заболевания, знакомые с трудом понимают, каким образом столь сложная «ДЦПшка» живет и учится наравне со здоровыми людьми?!
Ярослава ТАНЬКОВА
Ярослава ТАНЬКОВА
Никто не знал, что Даша будет такой мужественной

Никто не знал, что Даша будет такой мужественной

Восемь утра. До занятий еще час. Но Даша уже в пути. Скрюченная детским церебральным параличом девчонка, качаясь и «икая» всеми суставами, шагает в сторону школы. Вслед за ней мама везет на инвалидной коляске только сумку с учебниками.

- Бедненькая… - вздыхают несведущие. – Дрессируют ребенка почем зря, еще бы через огненное кольцо прыгать заставили!

- Ага, кто кого заставит! – посмеивается мудрая мама.

Даша, даром, что больная, упрямая и сильная. Характер словно на тугой дверной пружине. Она точно знает, что «если хочешь быть, как все здоровые и вместе с ними учиться в школе, то на третий этаж – в класс - надо подниматься самой, а не на ручках у папы, как маля-ляля». И чтобы успеть вовремя, выходить из дома надо на час раньше. А коляска — не средство передвижения, а вещь, на которой удобно хранить сумки. И своей упертостью девчонка поражает и, порой, даже немного изматывает родных. Еще бы! На велике ей нужно мало того, что кататься, но обязательно быстрее здоровой сестры! А если та обмирает от страха, что младшая сейчас неловко крутанет руль и упадет, то это «из-за предвзятости»: «Все боятся, что я не справлюсь, потому что больная, а я сильная! Я все могу! Все!»

- Дочь как-то решила, что хочет играть на фортепьяно, – улыбается мама. – Представляете наше смущение? Поди охвати восемьдесят восемь клавиш инструмента, когда и ложку-то ко рту с трудом доносишь. Но если Даша что решила, то все! И вот она уже учится, и уже даже несколько коротких мелодий освоила. Мечтает давать концерты —очень любит сцену. Кстати, разноцветные косы – красивая прическа на фото - были сделаны специально для фотосессии. Мы их несколько дней плели! И как бы ни болела спина, Даша ежедневно по два часа сидела неподвижно просто во имя красоты.

Даша, даром, что больная, упрямая и сильная. Характер словно на тугой дверной пружине.

Даша, даром, что больная, упрямая и сильная. Характер словно на тугой дверной пружине.

Никто не знал, что Даша будет такой мужественной. Ни в роддоме, где полуторакилограммовая малышка едва выжила, родившись на десять недель раньше срока. Ни потом, когда девочке уже исполнилось три года и, составляя ИПРА (документ, определяющий потребность ребенка в средствах реабилитации и лечении), врачи комиссии не вписали ей ни одного тренажера: «На что вам, мамаша, с таким ребенком?» Мама Даши тогда поверила врачам, что Даша слишком слаба. И теперь радуется, что ошиблась. Вот только теперь заменить тот самый документ и внести в него поправки очень сложно. ИПРА выдают до совершеннолетия, и никого не волнуют ни успехи ребенка, ни возникающие параллельно проблемы. Ведь из-за того, что Даша столь самостоятельна и работоспособна, покалеченное тело просто не справляется. Возник риск угрозы вывихов тазобедренных суставов — частого и тяжелого осложнения при ДЦП. Теперь требуется вертикализатор, который по документам Даше просто не положен.

Первый родители купили сами – напряглись, собрали, влезли в долги. Но из него Даша уже выросла. На новый нужно 129 300 рублей, а семья едва старые долги раздала. Родители ходят по инстанциям, пытаются добиться переоформления ИПРА, но такие дела скоро не делаются, а занятия Даше нужны срочно, прямо сейчас.

Пожалуйста, помогите этой мужественной девочке и дальше удивлять всех своими победами над болезнью!

(499) 250-02-44 Татьяна – координатор

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