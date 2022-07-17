«Другие ложку до рта не доносят, а эта на пианино играет!»

Никто не знал, что Даша будет такой мужественной

Восемь утра. До занятий еще час. Но Даша уже в пути. Скрюченная детским церебральным параличом девчонка, качаясь и «икая» всеми суставами, шагает в сторону школы. Вслед за ней мама везет на инвалидной коляске только сумку с учебниками.

- Бедненькая… - вздыхают несведущие. – Дрессируют ребенка почем зря, еще бы через огненное кольцо прыгать заставили!

- Ага, кто кого заставит! – посмеивается мудрая мама.

Даша, даром, что больная, упрямая и сильная. Характер словно на тугой дверной пружине. Она точно знает, что «если хочешь быть, как все здоровые и вместе с ними учиться в школе, то на третий этаж – в класс - надо подниматься самой, а не на ручках у папы, как маля-ляля». И чтобы успеть вовремя, выходить из дома надо на час раньше. А коляска — не средство передвижения, а вещь, на которой удобно хранить сумки. И своей упертостью девчонка поражает и, порой, даже немного изматывает родных. Еще бы! На велике ей нужно мало того, что кататься, но обязательно быстрее здоровой сестры! А если та обмирает от страха, что младшая сейчас неловко крутанет руль и упадет, то это «из-за предвзятости»: «Все боятся, что я не справлюсь, потому что больная, а я сильная! Я все могу! Все!»

- Дочь как-то решила, что хочет играть на фортепьяно, – улыбается мама. – Представляете наше смущение? Поди охвати восемьдесят восемь клавиш инструмента, когда и ложку-то ко рту с трудом доносишь. Но если Даша что решила, то все! И вот она уже учится, и уже даже несколько коротких мелодий освоила. Мечтает давать концерты —очень любит сцену. Кстати, разноцветные косы – красивая прическа на фото - были сделаны специально для фотосессии. Мы их несколько дней плели! И как бы ни болела спина, Даша ежедневно по два часа сидела неподвижно просто во имя красоты.

Даша, даром, что больная, упрямая и сильная. Характер словно на тугой дверной пружине.

Никто не знал, что Даша будет такой мужественной. Ни в роддоме, где полуторакилограммовая малышка едва выжила, родившись на десять недель раньше срока. Ни потом, когда девочке уже исполнилось три года и, составляя ИПРА (документ, определяющий потребность ребенка в средствах реабилитации и лечении), врачи комиссии не вписали ей ни одного тренажера: «На что вам, мамаша, с таким ребенком?» Мама Даши тогда поверила врачам, что Даша слишком слаба. И теперь радуется, что ошиблась. Вот только теперь заменить тот самый документ и внести в него поправки очень сложно. ИПРА выдают до совершеннолетия, и никого не волнуют ни успехи ребенка, ни возникающие параллельно проблемы. Ведь из-за того, что Даша столь самостоятельна и работоспособна, покалеченное тело просто не справляется. Возник риск угрозы вывихов тазобедренных суставов — частого и тяжелого осложнения при ДЦП. Теперь требуется вертикализатор, который по документам Даше просто не положен.

Первый родители купили сами – напряглись, собрали, влезли в долги. Но из него Даша уже выросла. На новый нужно 129 300 рублей, а семья едва старые долги раздала. Родители ходят по инстанциям, пытаются добиться переоформления ИПРА, но такие дела скоро не делаются, а занятия Даше нужны срочно, прямо сейчас.

Пожалуйста, помогите этой мужественной девочке и дальше удивлять всех своими победами над болезнью!

(499) 250-02-44 Татьяна – координатор

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Даши Тимофеевой"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://www.pomogi.org/stories/timofeeva_dasha/

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810022000000423

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

Кор.счет № 30101810145250000411

БИК 044525411

Назначение: благотворительное пожертвование для Даши Тимофеевой