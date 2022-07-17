Тони Блэр заявил о конце эпохи доминирования Запада

По мнению экс-премьера, странам Запада нужно не пытаться уловить ускользающее могущество, а сосредоточить свое внимание на увеличении оборонных бюджетов Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, в течение десяти лет руководивший правительством королевства, заявил, что эпоха господства западных стран подошла к концу – основными маркерами процесса стал глобальный кризис на Украине и «возвышение Китая».

– Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада, – сказал Блэр на заседании Фонда Дитчли.

По мнению экс-премьера, странам Запада нужно не пытаться уловить ускользающее могущество, а сосредоточить свое внимание на увеличении оборонных бюджетов и налаживании отношений с развивающимися странами.

В отношении Китая, который Блэр назвал растущей «второй мировой державой», политик высказал предположение о том, что в ближайшее время силового захвата Тайваня не будет, но надеяться на то, что этого не произойдет никогда – не стоит.

Сэр Энтони Блэр в 1997 году стал одним из самых молодых премьер-министров Великобритании. Кроме того, он получил и неофициальное звание самого лояльного к США премьера страны – во времена его нахождения во главе правительства Соединенного Королевства страны сблизились как никогда. После триумфальной победы в 1997 году Тони Блэр переизбирался еще дважды – в 2001 и 2005 годах. Наряду с Маргарет Тэтчер он стал рекордсменом среди британских лейбористов по продолжительности пребывания на посту премьера.