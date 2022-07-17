Сбер установил в Дербенте крупнейший в России фонтан

Фото: пресс-служба Сбер

Сбер профинансировал строительство самого большого в России светомузыкального фонтанного комплекса на территории парка имени Низами Гянджеви в Дербенте. Площадь фонтана составляет 4715 квадратных метра.

Интерактивный фонтан выпускает в небо 2214 струй высотой от одного до 30 метров. Он может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Фонтан оснащён 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, а также мощной акустической системой с качественным звуком.

Фото: пресс-служба Сбер

Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные водные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран.

Помимо этого, Сбер профинансировал реконструкцию парка имени Низами Гянджеви, названного в честь одного из величайших поэтов средневекового Востока. Он является самым большим парком в Дербенте.

Фото: пресс-служба Сбер

- Когда мы приехали в Дербент три года назад, сразу приняли решение, что обновлённый парк должен стать жемчужиной города, который как минимум две тысячи лет украшает эту прекрасную землю. Хотелось сделать что-то достойное этого древнего города. Мы просмотрели много проектов, и даже в финальный вносили большие корректировки, — сообщил председатель правления Сбера Герман Греф, назвав фонтан в Дербенте «торжеством мастерства множества людей».