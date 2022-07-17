Ради роли майора милиции Андрей Миронов согласился повисеть на краю моста на 30-метровой высоте

Фильм о «Невероятных приключениях итальянцев в России» насыщен трюками и экшн-сценами Фото: кадр из фильма

Реставраторы поработали с изображением и звуком. Сперва очистили фонограммы от разнообразных звуковых дефектов, щелчков, посторонних шумов, возникших еще на съемочной площадке. Затем перенесли изображение с пленки на цифровой носитель, чтобы провести цветокоррекцию, убрать дефекты, например, царапины. И наконец, соединили отреставрированный звук и изображение. Получился совсем новенький фильм, снятый как будто вчера, а не полвека назад.

Мы решили вспомнить, некоторые интересные факты, сопровождавшие съемки этой картины по сценарию Эмиля Брагинского, Эльдара Рязанова, Франко Кастеллано, Джузеппе Пиполо.

Настолько итальянским (с участием итальянских сценаристов, актеров, каскадеров и продюсеров) кинокомедия Эльдара Рязанова могла бы и не быть, если бы итальянская кинокомпания, возглавляемая продюсером Дино де Лаурентисом, не задолжала «Мосфильму» деньги. Долг образовался после совместной работы над фильмом Сергея Бондарчука «Ватерлоо». Деньги надо было возвращать. Решением проблемы стал новый совместный проект. Требовался сюжет, привязанный каким-то образом к Италии. И тогда пошла в ход заявка сценария о похождениях итальянцев в СССР (рабочее название — «Спагетти по-русски»), которая была подана в Госкино Брагинским и Рязановым ещё в 1970 году.

Как многие помнят, история начинается с того, что в одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Перед смертью старая дама поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное состояние спрятано в Ленинграде «подо львом». Это обстоятельство стало причиной срочного вылета в Россию на поиски сокровищ всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну…

Специалисты «Мосфильма» отреставрировали кинокомедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России»

Вместо Андрея Миронова роль милиционера Васильева должен был играть Иннокентий Смоктуновский. Но потом Рязанов все-таки понял: Смоктуновский в милицейской форме выглядит чересчур серьезно и даже нелепо.

Антония Сантилли, сыгравшая Ольгу, была известна как итальянская фотомодель. Она уже снималась в кино. Ради роли в фильме Рязанова она отказалась от участия в американской драме «Серпико» с Аль Пачино в главной роли.

Фильм о «Невероятных приключениях итальянцев в России» насыщен трюками и экшн-сценами, самая зрелищная - посадка самолета Ту-134 на оживлённое шоссе.

Эта сцена родилась в воображении Рязанова после того, как он посмотрел американский фильм «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир».

Поскольку для посадки самолёта требуется бетонное покрытие толщиной не менее пятидесяти сантиметров, сцена снималась на запасной взлётно-посадочной полосе Ульяновского аэродрома. Полосу разметили под шоссе. Но в некоторых кадрах все же видно радиолокационное оборудование аэропорта. Все полёты совершали профессиональные лётчики.

В общей сложности самолёт сажали шесть раз.

Посадка самолета Ту-134 на оживлённое шоссе Фото: кадр из фильма.

Бoльшая часть трюков в автомобильной погоне была совершена итальянским автогонщиком и каскадером Серджио Миони. Например, знаменитый перелет «Жигули» через реку. На берегу Клязьмы соорудили трамплин. Серджио разогнал машину и пролетел по воздуху почти 40 метров, приземлившись на другом берегу. Эпизод, когда «Москвич» и «Жигули» попадают под струю воды и грязи и «мечутся», преследуя друг друга, выполнили советские гонщики. Для съёмок фильма было закуплено пять «Жигулей» и пять «Москвичей».

Сцена с разведённым мостом снималась с участием дублёров. Нинетто Даволи, игравший Джузеппе, прыгал сам, без дублёра. А вот Андрей Миронов не прыгал с моста, но для съёмки крупным планом Рязанов уговорил его повисеть на краю разведенного моста на 30-метровой высоте. Кроме того Миронов самостоятельно выполнял множество опаснейших трюков: спускался с 6-го этажа гостиницы «Астория» по ковровой дорожке, сам перебирался с лестницы пожарной машины на крышу «Жигулей»…

Для съёмок взрыва бензоколонки нельзя было уничтожать действующую АЗС. Поэтому советский художник-декоратор Михаил Богданов построил макет бензозаправки в натуральную величину в окрестностях Звенигорода, АЗС получилась настолько достоверной, что многие водители заезжали на нее, чтобы заправиться.

Сцены с участием льва Кинга снимали ночью и ранним утром на пустынных улицах Ленинграда. В период белых ночей. Все актёры панически боялись царя зверей. Первым на контакт с Кингом пошёл Андрей Миронов, увлекая остальных.

Сцены с участием льва Кинга снимали ночью и ранним утром на пустынных улицах Ленинграда

Когда все сцены с Кингом были отсняты, хозяин льва Лев Берберов привез зверя в Москву. Кинга поселили в спортзале школы № 74, располагавшейся рядом с «Мосфильмом». Однажды лев выпрыгнул на улицу через окно и напал на 18-летнего студента Владимира Маркова, который перелез через забор в поисках убежавшего скотчтерьера. На крик вызвали милицию, прибывший на место младший лейтенант милиции Александр Гуров (в начале 90-х он прославился борьбой с коррупцией и дослужился до генерал-лейтенанта) застрелил льва из табельного оружия. По воспоминаниям Гурова, прибежавшие Берберовы не обратили никакого внимания на студента Маркова, который истекал кровью. Они начали оскорблять Гурова, а позднее обратились к министру внутренних дел Николаю Щелокову с жалобой.