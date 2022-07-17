Как на самом деле выглядит Лайма Вайкуле: певицу украдкой сняли на фоне слухов об онкологии

Вайкуле параллельно дала комментарий латвийским СМИ, опровергнув страшные слухи о болезни Фото: СОЦСЕТИ

Слухи о том, что 68-летней Лайме Вайкуле диагностировали рецидив рака груди, ее поклонники обсуждают не первый месяц. Говорили, что артистку видели в американской клинике, где когда-то в начале девяностых местным врачам удалось спасти ее от онкологии. Якобы сейчас Лайма вновь проходит химиотерапию, и ситуация настолько тяжелая, что знаменитая пациентка практически не встает с постели и, уж тем более, не показывается на людях.

Впрочем, "час икс" должен был настать 26 июля: в этот день Вайкуле обещала появиться на сцене латвийского музыкального конкурса. Но пока подписчики гадали, сможет ли артистка выполнить обещание, она взяла да и возникла совсем в другом месте - на вечеринке миллионеров в Монако. Один из них по имени Арно 16 июля отметил день рождения, пригласив российских знаменитостей: на сцене, кроме Лаймы, зажигала группа "Винтаж", а среди гостей отметилась Виктория Боня - именно она и сняла украдкой поющую Вайкуле, хотя включать камеры на вип-тусовке категорически запретили.

- Чтобы вы понимали, чем кормят на дне рождения - на одного человека вот такая порция, - продемонстрировала Боня целую чашку черной икры, оговорившись, что больше показывать ничего нельзя.

Лайма Вайкуле на вечеринке миллионеров в Монако. Фото: Виктория Боня.

Впрочем, тут же последовали кадры со сцены, на которых стройная и цветущая Лайма Вайкуле в сложносочиненном костюме с галстуком и стильной "мокрой" прической исполняет "Акапулько". Признаков тяжелой болезни на этих кадрах пользователи соцсетей не углядели: певица, как всегда, выглядела элегантно, да и голос ее звучал по-прежнему. "Красавица!",- подписала кадры с артисткой Виктория Боня.

Сама же Вайкуле параллельно дала комментарий латвийским СМИ, опровергнув страшные слухи о болезни.

- Я возобновляю репетиции с группой, хотя сейчас чего только обо мне не говорят: что я злостная неплательщица налогов, что проходила в США химиотерапию; была даже история о том, что я развелась с мужем, вышла за какого-то парня, завещала ему банк, а он застрелился... И не надейтесь! - категорично ответила звезда злопыхателям.