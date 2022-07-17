Сода, уксус, керосин: как на самом деле влияют на организм популярные методы народной медицины

Документально зафиксированы случаи, когда люди принимали соду для лечения изжоги, а в итоге попадали в больницу с алкалозом Фото: Shutterstock

В нынешние непростые времена для нас всех остро стоит вопрос экономии. Траты на здоровье урезать сложнее всего, поскольку от этого зависит качество жизни, а порой и сама жизнь. К счастью, у немалого количества лекарств есть вполне эффективные и гораздо более дешевые аналоги. Актуальный список таких замен для самых популярных препаратов недавно публиковал сайт kp.ru.

Кроме лекарств есть еще методы народной медицины. Их приверженцы уверены, что эти бюджетные способы тоже могут помочь в поддержании здоровья. Так ли это на самом деле? Нет ли риска запустить болезнь или еще больше навредить организму, используя такие средства? Опыт их применения, безопасность и эффективность на основе данных исследований (то есть с точки зрения доказательной медицины) мы разобрали вместе с экспертами сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.

СОДА: ОПАСАЙТЕСЬ СУДОРОГ И НАРУШЕНИЙ РАБОТЫ СЕРДЦА

Пищевую соду издавна применяют при изжоге, для полоскания при боли в горле во время простуд, для дезинфекции. Также встречаются рекомендации использовать раствор при аритмии сердца.

Поклонники лечения содой утверждают, что большинство проблем со здоровьем возникает из-за нарушения кислотно-щелочного баланса в организме. А копеечный порошок делает уровень pH крови идеальным! В результате скрытые недуги уходят, налаживается работа сердца.

А что в действительности?

- В медицинской литературе есть описания использования бикарбоната натрия (из него состоит пищевая сода. - Ред.) для купирования аритмий, вызванных отравлением трициклическими антидепрессантами, - поясняют эксперты Vrachu.ru. - Поскольку известно, что эта группа лекарств в неправильной дозировке может приводить к блокаде натриевых каналов. Но в таком случае, конечно же, применяются не раствор пищевой соды, разведенный водой для инъекций. А специально подготовленный фармакологический препарат. Его вводят строго под контролем специального анализа, оценивающего pH крови.

Дело в том, что этот показатель - pH крови - поддерживается организмом в интервале очень узких значений. И любые отклонения, как в щелочную, так и в кислую сторону, могут привести к очень тяжелым последствиям, предупреждают специалисты. Поэтому обычная пищевая сода не только не подходит для лечения аритмий, но еще и может быть опасна - даже в случае орального приема, то есть питья раствора, подчеркивают эксперты.

БОРЬБА С ИЗЖОГОЙ ДО БОЛЬНИЦЫ ДОВЕДЕТ

А что насчет популярного метода погасить изжогу водой с содой?

- Документально зафиксированы случаи, когда люди принимали соду для лечения изжоги, а в итоге попадали в больницу с алкалозом. Это опасный сдвиг pH крови в щелочную сторону, - описывают специалисты Vrachu.ru.

- Почему? Казалось бы, все просто и логично: если есть изжога, значит, в желудке много кислоты, и надо ее обезвредить содой (щелочью). Это мы знаем еще со школы.

- Как уже было сказано, нормальный pH крови находится в очень узких значениях. Бесконтрольное применение щелочных растворов легко может нарушить этот баланс, что приводит к опасным, жизнеугрожающим состояниям, - предупреждают эксперты. - Изжога - серьезный симптом проблем с ЖКТ, который требует обращения к врачу и адекватного лечения. А не рискованного «тушения» пожара небезопасным раствором соды.

- Может, хоть полоскать горло содой эффективно и безопасно?

- Считается, что бикарбонат натрия обладает антибактериальными свойствами. Некоторые эксперименты подтвердили, что в культурах клеток, в пробирке это вещество действительно препятствует росту бактерий. Однако исследований такого рода на людях проведено не было.

Есть и еще один нюанс. Боль в горле чаще всего встречается при ОРВИ, то есть простудах, вызванных вирусами, а не бактериями. Современные рекомендации, основанные на доказательной медицине, в таких случаях не советуют применять местные антимикробные агенты (то есть спреи, полоскания растворами с антимикробными свойствами). Поскольку их эффективность при ОРВИ не доказана. Если же воспаление в горле вызвано бактериями, то требуется адекватная антибактериальная терапия, которую должен назначить врач в правильной дозировке.

Словом, как ни крути, а и для полосканий при простудах польза соды не подтверждается. «Применение бикарбоната натрия в любых случаях может быть не просто бесполезно, но и не безопасно, - подчеркивают эксперты Vrachu.ru. - Особенно велик риск навредить здоровью ребенка. В медицинской литературе описан случай, когда 4-месячный малыш оказался в тяжелейшем состоянии после применения пищевой соды наружно в виде присыпки».

Как уверяют адепты альтернативной медицины, уксус помогает похудеть, избавиться от псориаза, грибка на ногтях и даже излечиться от сахарного диабета Фото: Shutterstock

УКСУС: БЕРЕГИТЕСЬ ОЖОГОВ

Как уверяют адепты альтернативной медицины, уксус помогает похудеть, избавиться от псориаза, грибка на ногтях и даже излечиться от сахарного диабета. Роль уксуса в избавлении от лишних килограммов объясняют так. Попадая в органы пищеварения вместе с едой, он якобы замедляет ее продвижение из желудка в тонкую кишку. И за счет этого дольше сохраняется чувство сытости.

На самом деле, никакого влияния на моторику ЖКТ уксус оказывать не может, разоблачают миф эксперты Vrachu.ru. Более того, уксусная кислота обладает раздражающим действием и скорее вызовет воспаление слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. А также панкреатит, то есть опасное воспаление поджелудочной железы. Плюс к тому большие дозы уксусной кислоты оказывают гепатотоксическое действие, то есть основательно вредят печени.

Для лечения грибка и псориатических бляшек псевдомедики рекомендуют делать примочки на места поражения. Однако антисептический эффект уксусной кислоты настолько слаб, что эффективность такого метода практически нулевая. Более вероятно, что пациент получит ожоги кожи, предупреждают эксперты.

КЕРОСИН: ПРОВОЦИРУЕТ ПАРАЛИЧ, ПОВЫШАЕТ РИСК РАКА

О пользе лечения керосином написано несколько квазинаучных пособий. Их авторы утверждают, что этот продукт перегонки сырой нефти помогает при различных болезнях: ангине, бронхите, гайморите, насморке, педикулезе, ушибах, растяжениях. И даже при раке.

Разумеется, ни в одном из изданий не раскрывается возможный механизм целительного действия керосина, отмечают эксперты Vrachu.ru. Зато описываются истории людей, которые пили эту пахучую жидкость. И не только выжили, но и смогли излечить гайморит, боль в ноге и избавиться от опухоли. А что на самом деле?

О лечебных свойствах керосина, конечно же, нет ни одной статьи в научных журналах. Зато есть данные, что его химические компоненты токсичны для организма при любом способе применения: вдыхании, проглатывании, инъекциях или нанесении на кожу. Последствия могут быть самыми печальными - от нарушения работы тех или иных органов, систем организма до инвалидности и даже летального исхода. Эксперты Vrachu.ru приводят такие задокументированные примеры:

- В научно-медицинской литературе описан случай двустороннего паралича глубокого малоберцового нерва после попытки лечения геморроя при помощи керосина. К сожалению, все закончилось смертью пациента в течение 24 часов, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия.

- В ходе одного из исследований было доказано, что обработка кожи керосином облегчает поступление канцерогенов в легкие.

- Отдельные компоненты керосина (алифатические и ароматические) могут вызывать дерматиты. А оральный прием этой жидкости приводит к серьезным отравлениям.

- Также исследования эффектов керосина показали, что его пары могут нарушать функцию легких, вызывая пневмонит – воспаление легочной ткани. И плюс к этому повышать риск инфекционных заболеваний (включая туберкулез), астмы и рака.

Продолжение следует. Во второй части материала мы разберем с экспертами, как влияют на организм народные методы лечения с применением пива, лука, барсучьего и других видов жира.